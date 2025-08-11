Finančná situácia slovenských domácností sa naďalej zhoršuje, pričom obavy rastú najmä medzi seniormi, vyplýva z indexu agentúry ResSOLUTION Group. Súhrnný barometer finančného zdravia klesol v druhom štvrťroku na 51,89 bodu, čo je oproti predchádzajúcemu kvartálu pokles o 0,55 bodu. Horšie výsledky vykázali všetky tri zložky indexu – subjektívne hodnotenie, objektívny stav osobných financií aj výhľad do budúcnosti.
Najvýraznejší pokles zaznamenal subindex ekonomického optimizmu, ktorý sa znížil na 45,36 bodu s poklesom o 0,83 bodu. Výrazná zmena nálad nastala najmä medzi seniormi. V skupine 65+ sa po predchádzajúcom raste prepadol optimizmus o viac ako štyri body. Regionálne rastie pesimizmus najmä na strednom Slovensku. „Rastú obavy respondentov, že nebudú schopní splácať dlhy,“ upresnila Lucie Vlčková z ResSOLUTION Group. Negatívny vplyv majú aj rastúce náklady na bývanie a pocit horšej osobnej ekonomickej situácie.
Subindex ekonomického zdravia, ktorý hodnotí reálne čísla, ako príjmy, výdavky, zadlženosť, či schopnosť šetriť, klesol o 0,77 bodu na 62,42 bodu. Najväčší prepad zaznamenali mladí od 18 do 24 rokov a seniori nad 65 rokov. Dôvodom je najmä rast výdavkov na bývanie v pomere k príjmom.