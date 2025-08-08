V júli na Slovensku zbankrotovalo rekordných 844 dlžníkov. Vôbec prvýkrát sa medzi nimi ocitlo aj trojročné dieťa. Podľa údajov CRIF – Slovak Credit Bureau bolo 92 percent bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikateľov, zvyšok na firmy. Formu konkurzu si zvolilo 831 občanov, 13 ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár.
Najviac bolo dlžníkov-tridsiatnikov, pričom najväčší počet bankrotom evidoval Prešovský kraj (171).
Špecifickou kategóriou sú „seniori, ktorí sa stanú dlžníkmi buď vlastným pričinením, napríklad neuváženým nákupom na splátky, alebo pre ochotu pomôcť príbuzným, ktorým ručia za dlh majetkom. Seniori sa následne ocitajú v dlhovej pasci a riešenie vidia v osobnom bankrote. V júli dokonca zbankrotoval iba trojročný chlapec, pričom ide o špecifickú vekovú kategóriu, kedy si platobnú neschopnosť nemohlo spôsobiť dieťa. Po dovŕšení plnoletosti dlh získa v dedičskom konaní, ak sa jeho zákonný zástupca nevzdal dedičstva,“ vysvetľuje hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Súdy v júli zrušili 789 konkurzov, z toho 729 pre nedostatok majetku.