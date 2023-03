Ak sa slovenské domácnosti dostanú do finančných problémov, začnú najskôr šetriť na nákupoch oblečenia. Následne obmedzia výdavky za zábavu a kultúru, alebo sa vzdajú dovolenky. Na pôžičky sa spoliehajú len minimálne a skôr využijú úspory. Správanie Slovákov v prípade nepriaznivej finančnej situácie zisťoval prieskum spoločnosti Kruk Česká a Slovenská republika.

Menej na oblečenie aj dovolenky

Obmedzenie nákupov oblečenia uvádza ako hlavný krok k úsporám 65 percent dopytovaných Slovákov. V predchádzajúcom dopytovaní na tú istú tému pred rokom uvádzalo úspory pri nákupoch oblečenia 59 percent Slovákov.

Na druhom mieste respondenti uvádzajú obmedzenie nákladov na zábavu a kultúru. Návštevy reštaurácií, kín alebo divadiel si pri nedobrej finančnej situácii odoprie 54 percent Slovákov. V predchádzajúcom prieskume to bolo 52 percent. Podobný podiel respondentov minie menej za cestovanie a dovolenky.

Výrazný nárast medziročne zaznamenalo obmedzenie spotreby energií a vody. Dnes by sa na tieto úspory sústredilo 52 percent slovenských domácností, zatiaľ čo pred rokom to bolo len 26 percent. Narástla aj snaha ušetriť na vzdelávaní a záujmových aktivitách detí, z 9 percent na súčasných 12 percent, a na výdavkoch spojených so zdravím zo 16 percent na 28 percent.

Necelé dve percentá požiadajú o úver

Viac než pred rokom by sa Slováci v prípade zhoršenia svojej finančnej situácie obmedzili pri nákupe potravín. Zatiaľ čo vlani tento spôsob úspory uvádzalo 41 percent respondentov, teraz je to 51 percent.

Takmer pätina slovenských domácností by sa snažila šetriť na prevádzke vlastného auta a viac využívať hromadnú dopravu. V predchádzajúcom prieskume išlo o 16 percent respondentov.

Prípadné finančné ťažkosti by sa úverom vo finančnej inštitúcii alebo pôžičkou od priateľov snažili riešiť len necelé dve percentá slovenských domácností. No 25 percent Slovákov by sa skôr spoľahlo na svoje úspory. To je o niečo menej než 36 percent respondentov v predchádzajúcom prieskume.