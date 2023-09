Skupina investorov vedená spoločnosťou súkromného kapitálu Japan Industrial Partners kúpila 78,65 percenta akcií Toshiby. Otvorila tak cestu k tomu, aby sa akcie japonského priemyselného konglomerátu po 74 rokoch stiahli z akciového trhu.

Podľa dohody by k tomu mohlo dôjsť už koncom tohto roka. Spoločnosť to uviedla vo svojom stredajšom oznámení.

Vzhľadom na to, že skupina teraz vlastní viac ako dve tretiny firmy, umožňuje jej to dokončiť obchod v hodnote 14 miliárd dolárov a urobiť z Toshiby súkromnú spoločnosť, píše spravodajský server BBC. Korene Toshiby siahajú až do roku 1875, keď začínala ako výrobca hodín a mechanických bábik.

Spoločnosť „teraz urobí významný krok smerom k novej budúcnosti s novým akcionárom,“ uviedol vo vyhlásení prezident a generálny riaditeľ Toshiby Taró Šimada. S akciami firmy sa začalo obchodovať v máji 1949, kedy bola znovu otvorená tokijská burza a kedy sa Japonsko vymanilo z následkov ničivej druhej svetovej vojny.

Divízie Toshiby siahajú od domácej elektroniky po jadrové elektrárne. Celé desaťročia po druhej svetovej vojne bola firma symbolom hospodárskeho oživenia krajiny a jej technologického priemyslu. V roku 1985 podnik uviedol na trh to, čo opísal ako „prvý masovo predávaný prenosný počítač na svete“.

V posledných rokoch Toshiba čelila viacerým veľkým neúspechom. V roku 2015 priznala, že počas šiestich rokov nadhodnotila svoje zisky o viac ako jednu miliardu dolárov, a zaplatila pokutu 7,37 miliardy jenov, čo bola v tom čase najvyššia pokuta v histórii krajiny. O dva roky neskôr nasledoval bankrot americkej jadrovej divízie Westinghouse. Na získanie peňazí na pokrytie finančných strát spôsobených bankrotom firma musela predať svoju divíziu na výrobu mikročipov.