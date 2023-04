V priemere 20 percent obyvateľov každého kraja dochádza do školy alebo zamestnania na kratšie vzdialenosti pešo. Autom sa prepravuje 40 percent ľudí. Pri príležitosti sobotňajšieho Dňa Zeme to na základe dát z ostatného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 uviedla hovorkyňa Jasmína Stauder.

„Každý kraj má svoje špecifiká, ako sa dopraviť do práce a do školy. Kolobežka a bicykel tvoria obľúbený spôsob dopravy do zamestnania a školy v Trnavskom a Nitrianskom kraji,“ povedala Stauder. V Trnavskom kraji chodí pešo takmer 19 percent obyvateľov a takmer sedem percent volí bicykel alebo kolobežku. Skoro 17 percent ľudí z Nitrianskeho kraja dochádza pešo. Bicyklom alebo kolobežkou sa dopravuje cez šesť percent obyvateľov, priblížila hovorkyňa sčítania.

V Prešovskom a Banskobystrickom kraji podľa sčítania dominuje pešia chôdza. „V Prešovskom kraji viac ako 26 percent obyvateľov dochádza pešo. V porovnaní s ostatnými krajmi SR je to najviac,“ podotkla Stauder. Doplnila, že na bicykli či kolobežke v Prešovskom kraji dochádzajú denne necelé dve percentá obyvateľov. Pešo chodí v Banskobystrickom kraji vyše 21,5 percenta ľudí. Na bicykli alebo kolobežke je to 1,7 percenta.

Stauder poukazuje, že v Žilinskom kraji chodí pešo takmer 21 percent. Viac ako tri percentá z dochádzajúcich do práce či školy využíva na dopravu aj bicykel a kolobežku. Bicykel je podľa hovorkyne obľúbený hlavne na vidieku.

V Bratislavskom kraji pešo chodí vyše 11 percent dochádzajúcich obyvateľov. Po kolobežke a bicykli siahne 2,65 percenta dochádzajúcich. Pešo v Trenčianskom kraji chodí 21 percent ľudí. Bicykel alebo kolobežku využíva viac ako 4,5 percenta ľudí hlavne na vidieku kraja, vyplýva zo sčítania. V Košickom kraji chodí pešo do práce alebo školy nad 20 percent obyvateľov. Necelé dve percentá využívajú kolobežku a bicykel.