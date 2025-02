Mestá a obce nevedia zaručiť, že zvládnu pokryť avizované zvyšovanie platov v školstve či vyplatenie odmien, povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik.

ZMOS komunikuje s odborármi aj s rezortom školstva, pričom avizuje, že mestám a obciam je potrebné pomôcť. „Ak by sme mali vyplatiť 800-eurové odmeny a odvody pre všetkých zamestnancov a garantovať zvýšenie platov, pre rozpočty by to znamenalo 160 miliónov eur. To je závratná suma,“ povedal s tým, že situácia je o to horšia, o čo je nižší počet obyvateľov.

„Mestá a obce sú v tak ťaživej situácii, že nevieme generovať zdroje a zaručiť sa, že ak by nám vláda prikázala zvýšiť platy, že by sme to zvládli. Je to zásadný problém,“ dodal Božik.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže navrhuje zvýšenie platov pre pedagógov a odborných zamestnancov od septembra o sedem percent a o ďalších päť percent od januára 2026.