Americký prezident Donald Trump po telefonáte s Vladimirom Putinom varoval, že na Ukrajine nenastane „okamžitý mier“. Lídri krajín diskutovali aj o nedávnych dronových útokoch Kyjeva na Moskvu a o vývoji situácie v Iráne.

„Bol to dobrý rozhovor, ale nie rozhovor, ktorý by viedol k okamžitému mieru. Putin však povedal, a to veľmi dôrazne, že bude musieť reagovať na nedávny útok na letecké základne,“ priblížil Trump.

Ukrajina v nedeľu v rámci operácie „Pavučina“ zaútočila na ruské vojenské letiská tisíce kilometrov za frontovou líniou. Podľa ukrajinského generálneho štábu zničili 12 ruských lietadiel vrátane strategických bombardérov.