Ruská ekonomika by tento rok mala vykázať rast aspoň o 1,5 percenta, uviedol minister financií Anton Siluanov, čím znížil skorší oficiálny odhad, ktorý počítal s rastom HDP o 2,5 percenta.
V poslednom období pribúdajú známky spomaľovania hospodárskej aktivity, ktorú brzdí nedostatok pracovných síl aj vysoké úrokové sadzby, ktorými sa centrálna banka snaží potlačiť infláciu.
Siluanov po stretnutí s prezidentom Vladimirom Putinom dodal, že na budúci rok by hospodársky rast mala podporiť uvoľnenejšia menová politika, ktorá zvýši dostupnosť úverov.
Minister hospodárstva Maxim Rešetnikov už skôr vyhlásil, že ruská ekonomika je na pokraji recesie.