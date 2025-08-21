Šéf oddelenia menovej politiky ruskej centrálnej banky Andrej Gangan uviedol, že pri pozitívnom vývoji inflácie môže banka do konca roka znížiť hlavnú úrokovú sadzbu. Dodal však, že krok nie je istý a sadzba môže zostať na súčasnej úrovni 18 percent.
Podľa základnej prognózy má inflácia v roku 2025 dosiahnuť šesť až sedem percent a v ďalších rokoch štyri percentá. To znamená kľúčovú sadzbu v priemere 16,3 až 18 percent do konca roka a v budúcom roku 12 až 13 percent.
Medziročná inflácia v júli klesla na 8,79 percenta z júnových 9,40 percenta. „Inflačné riziká pretrvávajú vrátane geopolitických. Rozhodovať budeme opatrne na základe dát,“ dodal Gangan.