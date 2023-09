NASA našla spôsob, ako z atmosféry Marsu vytvoriť kyslík. Objav môže významne prispieť k urýchleniu budovania základní určených pre ľudskú posádku, píše Business Insider.

Vyrobiť kyslík z atmosféry Marsu nie je ľahkou úlohou. Atmosféra tu totiž pozostáva prevažne z oxidu uhličitého (95 percent) a dusíka (tri percentá). Obsahuje len stopové množstvo kyslíka, čo znamená, že vzduch na Marse nie je pre človeka dýchateľný. Tu prichádza do hry zariadenie o veľkosti mikrovlnnej rúry známe ako MOXIE (Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment).

MOXIE funguje tak, že z každej molekuly oxidu uhličitého obsiahnutého v tenkej atmosfére Marsu oddeľuje jeden atóm kyslíka. Zariadenie sa nachádza na podvozku rovera Perseverance, ktorý je na Marse už od roku 2021.

Za dva a pol roka sa zariadeniu podarilo vyrobiť 122 gramov kyslíka, čo by vystačilo malému psovi na desať hodín. Na prvý pohľad sa to za tak dlhé obdobie zdá málo, no netreba zabúdať, že MOXIE je stále iba pilotným projektom.

Teraz, keď vedci vedia, že technológia funguje, môžu začať pracovať na väčšej verzii, ktorá by produkovala dostatok kyslíka na to, aby mohli na Marse bez problémov dýchať aj ľudia. Nový systém by mal kyslík okrem výroby vedieť aj skvapalňovať, aby ho bolo následne možné skladovať.