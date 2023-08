Misia Crew 7 spoločnosti SpaceX odletela na Medzinárodnú vesmírnu stanicu po oneskorenom štarte. Na palube lode Crew Dragon sa nachádzajú štyria astronauti zo štyroch krajín. Priamy prenos z letu bolo možné sledovať na webovej stránke NASA.

Misii Crew-7 velí americká astronautka Jasmin Moghbeliová a okrem nej sa na palube kozmickej lode nachádza i Andreas Mogensen z Dánska, Japonec Satoši Furukawa a ruský kozmonaut Konstantin Borisov. Astronauti by na ISS mali doraziť v nedeľu a nahradia tam súčasnú posádku, ktorá je vo vesmíre od marca.

„Možno sme na palube štyria členovia posádky pochádzajúci zo štyroch rôznych krajín... no sme zjednotený tím so spoločnou misou,“ uviedla Moghbeliová.

Bol to prvý štart v Spojených štátoch, pri ktorom každé miesto v kozmickej lodi obsadil zástupca inej krajiny. „Ak chceme preskúmať vesmír, musíme to robiť spoločne,“ povedal generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry Josef Aschbacher.

Pôvodný štart bol naplánovaný o deň skôr. NASA sa ho rozhodla odložiť. Vyhodnotila, že je potrebný dlhší čas na kontrolu bezpečnosti a dát pred štartom.

Posádka Crew-7 strávi na Medzinárodnej vesmírnej stanici šesť mesiacov. Uskutoční vedecké experimenty vrátane zbierania vzoriek počas výstupov do otvoreného kozmu s cieľom určiť, či stanica z ventilov systému na kontrolu prostredia a zabezpečenia životných funkcií vypúšťa mikroorganizmy. Cieľom je porozumieť, či mikroorganizmy dokážu prežiť a rozmnožovať sa vo vesmíre. Ďalší experiment skúma fyziologické rozdiely medzi spánkom na Zemi a vo vesmíre.

