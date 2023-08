Dej filmu „Ranil si moje city“ od režisérky Nicole Holofcenerovej sa točí okolo zdanlivo nepodstatnej situácie. Hlavnou postavou je newyorská spisovateľka Beth, ktorá jedného dňa nechtiac započuje, ako jej manžel hovorí kamarátovi, že sa mu jej nový román nepáči. „Nikdy sa mu už nebudem môcť pozrieť do očí,“ povie vo filme hlboko sklamaná Beth. Jej reakcia je opodstatnená, pretože pracovala na niečom, čomu jej manžel s úplne odlišným povolaním nemohol rozumieť, píšu The Financial Times.

Ľudia často nielenže nepoznajú náplň práce ostatných, ale občas im uniká aj tá ich. Interné dianie v podnikoch zaujíma iba tých, ktorí majú radi intrigy. Vďaka koronavírusovým obmedzeniam a lockdownom, keď museli páry spolu medzi štyrmi stenami tráviť viac času, ale vzniklo medzi partnermi z hľadiska náplne práce väčšie porozumenie.

Najdôležitejšie kariérne rozhodnutie

Holofcenerovej film poukazuje na významný profesijný problém, ktorým je podpora partnera. „Najdôležitejším kariérnym rozhodnutím je vybrať si, koho si vezmete a aký druh vzťahu budete mať,“ píšu autorky Myra Stroberová a Abby Davissonová v knihe Peniaze a láska: Inteligentná príručka pre najdôležitejšie životné rozhodnutia. Ide o viac ako o financie, starostlivosť o deti a domáce práce.

Profesor podnikania na Kelley School of Business Blake Dustin Mathias skúmal, aký vplyv majú na podnikateľov ich životní partneri. Podarilo sa mu zistiť, že emocionálna podpora je pre nich oveľa dôležitejšia než hmotná podpora vrátane peňazí.

Iba málokto ale vie, ako takáto podpora naozaj vyzerá, pretože ide o veľmi súkromnú záležitosť. Väčšinou môže mať formu prejavovania empatie, načúvania, oslavovania úspechov či rozptýlenia od problémov.

Porozumenie a žiarlivosť

Spojenie lásky a práce pripomína emočné mínové pole. Páry pôsobiace v rovnakom odvetví možno rozumejú povahe práce svojho partnera, dokážu si navzájom vymieňať užitočné kontakty a výhodné ponuky, no len málokedy sa vyhnú žiarlivosti.

Nedávny prieskum ľudí prechádzajúcich rozvodom odhalil, že mnohí z nich veria, že rozvod ich práci uškodil. Až prekvapivo veľký počet respondentov (39 percent) si myslí, že rozvod mal na ich kariéru pozitívny vplyv, pretože vďaka nemu majú viac času, energie a motivácie.