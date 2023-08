Nezhody súvisiace s domácimi prácami, nadmerným používaním telefónu či intímnym životom idú do úzadia, keď sa objavia problémy s peniazmi. Mladí ľudia akceptujú mnohé vrtochy, no finančnú negramotnosť svojmu partnerovi neodpúšťajú. Väčšina z generácie Z a mileniálov otvorene priznáva, že peniaze sú najčastejším spúšťačom hádok. Spory tak často končia rozchodom, píše server idnes.cz.

Takmer tretina respondentov uviedla, že si počas vzťahu preveruje finančné zázemie svojho partnera. Toto konanie je motivované snahou o získanie približnej predstavy o ekonomickej situácii ich nastávajúceho.

Niektorí z generácie Z hovoria, že varovným signálom je, keď ten druhý nie je ochotný deliť sa o výdavky. Na druhej strane mileniáli upozorňujú na bezhlavé míňanie úspor. Viac než 40 percent opýtaných z oboch skupín sa zhoduje na tom, že k hádke dochádza pravidelne - každý mesiac. Dôvodom sú peniaze.

Štvrtina príslušníkov generácie Z a štvrtina mileniálov zdôrazňuje, že by v nešťastnom manželstve zotrvala, len aby sa vyhla nákladom spojených s rozvodom. Približne tretina mladých sa zdôverila, že by vo vzťahu zotrvala v prípade, ak by bola ekonomicky závislá od svojho partnera.

Prieskum, ktorý zrealizovala spoločnosť Credit Karma sa uskutočnil v júli v celých Spojených štátoch, zúčastnilo sa ho 1 005 respondentov starších ako 18 rokov.