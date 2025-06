V apríli dosiahla cena zlata historické maximum prevyšujúce 3 500 dolárov za uncu. Medzi najväčších spotrebiteľov tohto kovu patrí Čína, kde dopyt po zlate začína nahrádzať dopyt po platine. Po rokoch klesajúceho dopytu evidujú analytici náznaky, že záujem o platinové šperky v tejto krajine opäť rastie.

Svetová rada pre investície do platiny v máji oznámila, že čínski spotrebitelia nakupujú „staršieho brata zlata“ rekordným tempom. „Rastúce ceny zlata motivujú klenotníkov diverzifikovať, čo predstavuje odklon od historických trendov,“ dodali analytici Bank of America.

Zásoby sa rýchlo míňajú

Čína doviezla v apríli 11,5 metrických ton platiny, čo je najvyšší mesačný dovoz za posledný rok. Cena tohto bieleho drahého kovu už tento rok stúpla o vyše 30 percent, pričom tá spotová sa momentálne pohybuje na úrovni zhruba 1 200 dolárov za uncu. Spotová cena zlata za rovnaké obdobie vzrástla približne o 27 percent.

Strmý rast ceny platiny nie je len dôsledkom prudkého rastu cien zlata. Odzrkadľuje takisto aj jeden hlbší problém, a to deficit v dodávkach, ktorý pri rastúcom dopyte v klenotníctve, spôsobuje medzeru na trhu.

Globálna ekonomika funguje s deficitom platiny už tri roky. Tento rok dosiahol úroveň necelého milióna uncí. Analytici Bank of America upozornili, že čo i len jednopercentný presun dopytu zo zlata na platinové šperky by mohol zdvojnásobiť deficit platiny na 1,6 milióna uncí.

Situácia sa pritom môže ďalej zhoršovať. Ak súčasné trendy pretrvajú, nadzemné zásoby platiny celkovo klesnú na niečo vyše dvoch miliónov uncí. To by stačilo na pokrytie iba troch mesiacov svetového dopytu. WPIC predpokladá, že pokles dodávok bude hlavným trendom počas celého roka 2025 a očakáva medziročný pokles o štyri percentá na 6 999 000 uncí.

Platina už zaujala aj investorov

Obmedzenia v dodávkach a investičný záujem robia z platiny strategický kov, ktorého potenciál podľa analytikov netreba na finančných trhoch prehliadať. Investície čínskych kupcov do platinových tehličiek a mincí vzrástli za posledný rok o 140 percent. To prispelo k desaťpercentnému nárastu globálneho dopytu po platine. Podľa WPIC väčšinu tohto rastu spôsobilo prudké zvýšenie platinových zásob držaných na burzách, keďže neistota okolo ciel a rastúce cenové rozdiely medzi trhmi podporili vyššie toky kovu do Spojených štátov.

Rastúci záujem čínskych investorov by mohol byť katalyzátorom dlhodobého býčieho trhu. Ceny platiny podľa analytikov zostanú s veľkou pravdepodobnosťou vysoké aj v roku 2026, a to z dôvodu očakávaného viacročného deficitu dodávok. „Stále existujú nadzemné zásoby, ale Čína ich fakticky stiahla zo západného trhu,“ dodal Marcus Garvey, šéf komoditnej stratégie v Macquarie Group.