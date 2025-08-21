V júli evidovali úrady práce viac nových nezamestnaných ľudí, čo súvisí s úvodom leta a dovolenkami. Napriek tomu si viac uchádzačov dokázalo nájsť nové zamestnanie, pričom sa zrýchlil dovoz pracovnej sily zo zahraničia.
„Rástol najmä dopyt po zamestnancoch v neadministratívnych službách, poľnohospodárstve či po remeselníkoch. Naďalej platí, že neobsadené pozície pribúdajú predovšetkým na ekonomicky silnejšom západe krajiny, zatiaľ čo slabšie regióny na východe a juhu hlásia medziročný pokles voľných miest. Úbytok je silný najmä v Prešovskom kraji,“ uviedol analytik Ľubomír Koršňák.
V júli bolo voľných viac ako 107-tisíc pracovných miest, zamestnávateľov v priemysle ale trápi nízky dopyt. „Väčšinu voľných pracovných pozícií pritom ponúka práve priemysel. Ponuky pre remeselníkov, kvalifikovaných a nekvalifikovaných pracovníkov a operátorov výroby tvoria až 80 percent voľných pozícií,“ upresnila analytička Monika Pécsyová.
Počet ľudí evidovaných na úradoch práce rástol už štvrtý mesiac po sebe, pričom schopnosť trhu práce absorbovať nezamestnaných sa nezvyšuje. Noví nezamestnaní prišli okrem stavebníctva zo všetkých sektorov, výraznejšie sa zvýšil počet osôb zo služieb a verejnej správy.
Medzimesačne pribudlo na slovenskom pracovnom trhu vyše 2 300 cudzincov, pričom ich počet bude naďalej rásť. Vlani to boli práve zahraniční pracovníci, ktorí najviac kompenzovali výpadok pracovnej sily pre zvýšené odchody ľudí do predčasného dôchodku. Aktuálne prichádza na Slovensko až 75 percent cudzincov z krajín mimo Európskej únie. Najväčší počet zahraničných zamestnancov je z Ukrajiny, Srbska a Rumunska, ale badať aj viac ľudí z Filipín, Nepálu, Uzbekistanu, Indie či Moldavska.
Na napätom trhu práce s rekordným počtom neobsadených miest by nárast nezamestnanosti mohol byť iba dočasný. Pracovný trh môže byť schopný nových nezamestnaných relatívne rýchlo absorbovať. „Rizikom je najmä nesúlad medzi novou ponukou a existujúcim dopytom, či už regionálny alebo kvalifikačný,“ uzavrel Koršňák.