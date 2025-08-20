Nezamestnanosť meraná podielom disponibilných uchádzačov o prácu vzrástla v júli medzimesačne o 0,08 percenta na úroveň 3,86 percenta. V medziročnom porovnaní však klesla o 0,02 percenta. Celkovo úrady práce evidovali 165 725 uchádzačov, čo je o 2 940 viac než v júni. Ústredie práce pripomenulo, že podobný vývoj je v lete bežný.
Počet dlhodobo nezamestnaných, teda bez práce viac ako 12 mesiacov, klesol na 61 477, medziročne sa znížil o 4 953 evidovaných. Pred desiatimi rokmi tvorili viac ako 53 percent všetkých nezamestnaných, dnes je ich podiel pod 40 percentami.
Na Slovensku bolo v júli 107 033 voľných pracovných miest, druhý najvyšší počet za 25 rokov. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to viac ako 46 450. Najmenej ich bolo v Prešovskom kraji, konkrétne 2 929.
Regionálne rozdiely ukázali najnižšiu nezamestnanosť v Trnavskom kraji na úrovni 2,7 percenta a najvyššiu v Prešovskom kraji na 5,83 percenta, kde sa ako v jedinom regióne miera nezamestnanosti mierne znížila.
Po májovom a júnovom náraste absolventov v evidencii ich počet v júli klesol na 8 977, medzimesačne o 571 a medziročne o 165 evidovaných nezamestnaných. Na trhu práce sa umiestnilo 9 909 ľudí, čo je o 1 523 menej než v júni.
Pre absolventov bolo k dispozícii 47 727 voľných miest. V júli úrady zaznamenali aj tri hromadné prepúšťania.