Líder OĽaNO a priatelia Igor Matovič považuje výsledky exit pollov, podľa ktorých by sa koalícia OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí dostala do parlamentu, za malý veľký zázrak. Tri a pol roka čelili podľa neho extrémnej nenávisti a propagande skoro všetkých médií aj opozície. Uviedol to po príchode na volebnú centrálu krátko pred polnocou.

„Držme si palce, aby to dokopy pre demokratické Slovensko ráno nebolo horšie,“ uviedol Matovič. „Určite nezaspím, dokým nebudú finálne výsledky,“ dodal.

Finálne percentá volebnej koalície odhadovať nechcel. Sobotu podľa svojich slov strávil aj „kampaňovaním“.