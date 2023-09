23:40 - Boris Kollár pre RTVS hovorí, že ak dosiahnu tri percentá, bude to finančný príspevok. „Ale to nás neteší. Každá strana sa chce dostať do parlamentu. Počkajme si na výsledok. Ale tentoraz asi nedosiahneme. Voliči nám vystavili účet. Budeme mimoparlamentnou stranou, budeme bojovať ďalej. My sme robili veľmi korektnú kampaň.“

23:36 - Pri vyše troch percentách spočítaných okrskov vedie Smer, nasleduje Hlas a PS

Po spočítaní 3,45 percenta okrskov vedie v priebežných neoficiálnych výsledkoch strana Smer-SD so ziskom 26,10 percenta. Za ňou nasleduje Hlas-SD s 18,96 percentami a Progresívne Slovensko s 8,84 percentami. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR. (TASR)

23:33 - Milan Majerský pre RTVS hovorí, že osem rokov mimo parlamentu ich naučilo čakať. „Letnú kampaň vieme na rozdiel od zimnej robiť.“ Pripomenul, že ich program bol dobre hodnotený analytikmi. Zatiaľ nechce predbiehať, s kým by išli do koalície. Z rezortov majú záujem o zdravotníctvo.

23:25 - PS je predbežným víťazom

Richard Sulík blahoželá Progresívnemu Slovensku, považuje to za impozantný výsledok.

Politológ Radovan Štefančík pre RTVS pripomína, že mnohé strany neprežijú výmenu lídra. Progresívne Slovensko má už štvrtého predsedu. Ide však o stranu, ktorá zatiaľ nemala kauzy, pozicionuje sa pre mestského voliča a to zrejme podľa neho rozhodlo, prečo je favoritom volieb.

Volebná líderka OĽaNO Erika Jurinová verí, že percentá strany oproti exit pollom porastú, hoci výsledok spred troch rokov už neočakáva. Pre RTVS dodala, že len teraz prišla, takže atmosféru v centrále ešte len „bude nasávať".

Zatiaľ ŠÚ SR spočítal len jedno percento hlasov.

23:17 - Prezidentku možno ešte jedny voľby čakajú

Keďže prezidentka Zuzana Čaputová už nebude kandidovať, mali by to byť jej posledné parlamentné voľby v úrade. Ak však voľby dopadnú remízou a vládu sa nepodarí zostaviť, je možné, že sa voľby zopakujú. Oficiálne sú dva spôsoby, ako vyvolať nové voľby. Buď sa na nových voľbách zhodne ústavná väčšina.

Teoreticky môže parlament rozpustiť aj prezidentka v prípade, že parlament do šiestich mesiacov neschváli programového vyhlásenie vlády, alebo ak tri mesiace nie je parlament uznášania schopný. Toto právo si však prezident nemôže uplatniť posledných šesť mesiacov svojho funkčného obdobia. Mandát Z. Čaputovej sa končí v polovici júna, voľby novej hlavy štátu by však mala byť najneskôr v apríli budúceho roka.

23:15 - M. Majerský: Všetko nad päť percent je pre KDH splnená úloha

23:07 - Aj víťazom exit pollu agentúry Median SK sa stala strana PS s 20 percentami

Poradie strán je podobné. SNS by sa však podľa tohto modelu do parlamentu dostalo.

22:58 - PS vyčkáva, Smer nereaguje



Michal Truban z PS nechce komentovať exit polly. „Šimečka bol dobrý líder. Bola to dobrá tímová práca," povedal pre RTVS. Myslí si, že v budúcnosti bude pribúdať snaha škodiť politikom zmanipulovanými videami, ktoré sú vyrobené prostredníctvom umelej inteligencie.

Politici Smeru sú zatiaľ oddelení od novinárov a nereagujú.

22:55 - Sulík je zatiaľ opatrný

Šéf SaS doteraz zverejnené výsledky považuje za silný odkaz od voličov. „Velikán slovenskej politiky by naozaj nemusel byť v parlamente," reagoval R. Sulík na to, že SNS môže byť pod čiarou.

22:52 - Výsledky už začal zverejňovať Štatistický úrad

Účasť vo voľbách by mohla byť podobná ako v roku 2020, keď bola 66 pervent, odhadol na základe zozbieraných dotazníkov v exit polle Martin Slosiarik z Focusu. (markíza)

Dôležité podľa Matoviča je, aby vznikla taká koalícia, ktorá nepustí Fica k moci.

22:45 - Podľa exit pollu je víťazom PS

Volebné miestnosti sú zatvorené. To znamená, že médiá môžu informovať o prvých výsledkoch. Podľa exit pollu Focusu pre televíziu Markíza dali ľudia najviac hlasov Progresívnemu Slovensku, na druhom mieste je Smer a tretí je Hlas. Štvrté je OĽaNO a piata SaS. SNS by sa do parlamentu nedostalo.

22:08 - Do parlamentu by sa dostalo sedem strán

Vyplýva to z exit pollu, ktorý pre Televíziu Markíza uskutočnil Focus, keďže ešte stále platí moratórium, televízia zatiaľ nemohla zverejniť mená strán.

Dôležitý je každý hlas

V týchto voľbách, viac ako inokedy, závisí doslova na každom hlase. Dôvodom je pomerne veľa strán na hranici zvoliteľnosti. Ak by sa zopakovala účasť z roku 2020, na postup do parlamentu by mala strana získať 142 589 hlasov. Ako vidieť na priloženom grafe, čím vyššia účasť by bola, tým viac hlasov je potrebné získať.

Víťaz neznamená premiér

Najvyššia účasť bola hneď po Nežnej revolúcii. Trikrát sa zatiaľ stalo, že premiér nebol z víťaznej strany. Dvakrát sa premiérom stal Mikuláš Dzurinda, hoci voľby vyhralo HZDS Vladimíra Mečiara. Raz bola premiérkou Iveta Radičová napriek tomu, že voľby vtedy vyhral Smer Roberta Fica. Napriek vysokému počtu premiérov Slovensko zatiaľ zažilo len troch víťazov volieb: Vladimíra Mečiara, Roberta Fica a Igora Matoviča.

22:00 - Väčšina volebných miestností je zatvorená, moratórium trvá do 22:45

Dôvodom je udalosť v Považskej Bystrici. Počas hlasovania zomrel 78-ročný volič, hlasovanie tam preto o trištvrte hodinu predĺžili. Moratórium však platí pre celú krajinu. V ostatných volebných miestnostiach už môžu začať spočítavať hlasy.