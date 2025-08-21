Ruský prezident Vladimir Putin v rámci podmienok ukončenia vojny na Ukrajine požaduje, aby sa Kyjev vzdal celého Donbasu, zriekol sa ambícií vstúpiť do NATO, zostal neutrálny a nevpustil na svoje územie západné vojská, uviedli tri zdroje oboznámené s postojmi najvyšších predstaviteľov Kremľa.
Putin trvá na požiadavke, aby Ukrajina úplne ustúpila z častí Donbasu, ktoré naďalej kontroluje. Výmenou za to by nariadil ruským silám zastaviť boje pozdĺž súčasnej frontovej línie v Záporožskej a Chersonskej oblasti a bol ochotný vrátiť Ukrajine malé časti Charkovskej, Sumskej a Dnepropetrovskej oblasti, ktoré obsadili ruské jednotky.
Týmto ruský líder v podstate ustúpil od vlaňajších územných požiadaviek, podľa ktorých mal Kyjev odstúpiť Moskve všetky štyri oblasti – Doneckú, Luhanskú, Chersonskú a Záporožskú.
Na druhej strane, šéf Kremľa naďalej trvá na tom, aby sa Ukrajina vzdala ambície vstúpiť do NATO a aby Aliancia poskytla právne záväzný prísľub, že sa nebude ďalej rozširovať na východ. Takisto požaduje obmedzenie veľkosti ukrajinskej armády a dohodu, že na území Ukrajiny nikdy nebudú ako mierové sily nasadené západné jednotky.