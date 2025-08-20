Nemecko po dosiahnutí trvalého prímeria pravdepodobne nasadí vojakov v rámci mierovej operácie na Ukrajine, uviedol predseda obranného výboru v Spolkovom sneme Thomas Röwekamp. Vysvetlil, že Európania majú zlé skúsenosti so záväzkami Ruska, preto treba účinnú odstrašujúcu silu.
Ako príklady podpory zo strany nemeckých ozbrojených síl Röwekamp uviedol pomoc s logistikou, protivzdušnou obranou a výcvikom ukrajinských vojakov. „Bundeswehr disponuje celou škálou vojenských možností, ktoré môžu trvalo zabezpečiť mier na Ukrajine,“ povedal predseda výboru.
„Kyjevu treba poskytnúť aj vojenskú záruku, že v prípade obnoveného útoku Ruska sú Európania spolu s americkými vojakmi pripravení úder odraziť,“ povedal Röwekamp.