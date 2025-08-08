Americký prezident Donald Trump tvrdí, že by sa stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom aj v prípade, že sa neuskutoční schôdzka ruského lídra s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Na otázku, či sa Putin musí najprv stretnúť s ukrajinskou hlavou štátu, aby sa mohol stretnúť so šéfom Bieleho domu, Trump odpovedal: „Nie, nemusí.“

„Chceli by sa so mnou stretnúť a urobím všetko, čo môžem, aby som zastavil zabíjanie,“ dodal americký prezident.

Poradca Kremľa Jurij Ušakov vo štvrtok bez ďalších podrobností oznámil, že Washington a Moskva sa na základe návrhu americkej strany dohodli na stretnutí lídrov oboch krajín.

Dátum ani miesto možnej schôdzky Trumpa a Putina nie je známe. Šéf Kremľa za vhodnú lokalitu označil Spojené arabské emiráty. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že Trumpova administratíva naďalej pracuje na detailoch.

Putin takisto vyhlásil, že sa nebráni stretnutiu s ukrajinským prezidentom Zelenským, ale „ešte je naň priskoro“.

Ďalšie dôležité správy

SY 30 Helsinki - Na snímke vľavo americký prezident Donald Trump a vpravo ruský prezident Vladimir Putin si podávajú ruky po skončení tlačovej konferencie po rokovaní vo fínskej metropole Helsinki 16. júla 2018. FOTO TASR/AP U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin shake hands during a join press conference at the Presidential Palace in Helsinki, Finland, Monday, July 16, 2018. (Jussi Nukari/Lehtikuva via AP)
Neprehliadnite

Putin si nechce pohnevať Trumpa, vojna má ale prednosť, tvrdia zdroje blízke Kremľu