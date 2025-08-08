Americký prezident Donald Trump tvrdí, že by sa stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom aj v prípade, že sa neuskutoční schôdzka ruského lídra s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Na otázku, či sa Putin musí najprv stretnúť s ukrajinskou hlavou štátu, aby sa mohol stretnúť so šéfom Bieleho domu, Trump odpovedal: „Nie, nemusí.“
„Chceli by sa so mnou stretnúť a urobím všetko, čo môžem, aby som zastavil zabíjanie,“ dodal americký prezident.
Poradca Kremľa Jurij Ušakov vo štvrtok bez ďalších podrobností oznámil, že Washington a Moskva sa na základe návrhu americkej strany dohodli na stretnutí lídrov oboch krajín.
Dátum ani miesto možnej schôdzky Trumpa a Putina nie je známe. Šéf Kremľa za vhodnú lokalitu označil Spojené arabské emiráty. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že Trumpova administratíva naďalej pracuje na detailoch.
Putin takisto vyhlásil, že sa nebráni stretnutiu s ukrajinským prezidentom Zelenským, ale „ešte je naň priskoro“.