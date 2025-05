Americký prezident Donald Trump si podľa vlastných slov necháva do poslednej chvíle otvorenú možnosť, že vo štvrtok pricestuje do tureckého Istanbulu, kde by sa mali konať priame rokovania Ukrajiny a Ruska.

Šéf Bieleho domu sa vyjadril aj na margo možnej účasti ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorá dosiaľ nebola potvrdená. „Neviem, či sa tam objaví,“ povedal americký prezident s tým, že Putin by sa jeho prítomnosti „iste potešil“.

Trump dodal, že vo štvrtok, keď sa má presunúť z Kataru do Spojených arabských emirátov, má nabitý program. Napriek tomu nevylúčil, že si odskočí do Istanbulu, ak by tým mohol „zachrániť veľa životov“.

Do Istanbulu s určitosťou pricestuje šéf americkej diplomacie Marco Rubio, ku ktorému sa pridajú aj osobitní vyslanci Steve Witkoff a Keith Kellogg.