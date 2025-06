Mnohí novoprijatí zamestnanci bojujú s výberom vhodného oblečenia do práce. Takzvaný dress code sa neustále mení, pričom pandémia znormalizovala pyžamá a tepláky, keďže v tom čase skoro každý pracoval z domu. Tento voľnejší štýl obliekania si ale zamestnanci priniesli aj do kancelárií.

Ako vyzerá vhodné pracovné oblečenie? Názory sa môžu líšiť od firmy k firme, od človeka k človeku. Osobný pracovný štýl obliekania by ale mal závisieť od typu práce, povahy zamestnávateľa a odvetvia, v ktorom pôsobíte.

Portál CNBC vyspovedal odborníkov na etiketu, aby zistil, ako sa vhodne obliecť do práce:

Všímajte si okolie

Ak nastupujete do nového zamestnania a nie ste si istý čo si obliecť, všimnite si, ako sa obliekajú kolegovia. Môžete ich pokojne požiadať o radu. Opýtajte sa, či v rámci dress codu existujú nejaké výnimky. Napríklad, či je v poriadku nosiť ležérne oblečenie, ak vás nečaká dôležitá schôdzka s klientom či vedením.

Dajte si záležať

Výber oblečenia do práce berte ako „príležitosť, nie povinnosť,“ radí odborník na etiketu Daniel Post. Stačí trocha snahy, aby ste pôsobili upravene, a dokážete si získať dôveru a rešpekt ostatných. „Ľudia si všimnú vašu snahu a pozornosť k detailom,“ dodáva expert.

Vyzerať dobre možno aj bez drahého oblečenia. Bez ohľadu na to, aký máte rozpočet, je zo všetkého najdôležitejšie pôsobiť upravene. Je jedno, či máte oblek alebo džínsy a tenisky, pokiaľ nevyzeráte zanedbane. Oblečenie si vždy žehlite a kontrolujte, či nie je deravé alebo z neho netrčia nitky. Nezabudnite na čisté topánky.

Obliekajte sa primerane práci

Niektorí ľudia sa štýlom obliekania snažia vyjadriť svoju osobnosť. Aj táto sloboda však na pracovisku má svoje hranice. „Sebavyjadrenie prostredníctvom oblečenia by nikdy nemalo ohroziť vaše pracovné miesto,“ prízvukuje expertka na etiketu Carla Shellis.

Výber oblečenia by mal zohľadňovať náplň práce. Ak pracujete manuálne a musíte sa veľa zohýbať, nohavice budú pravdepodobne lepšou voľbou než sukňa.

Keď si nie ste istý, menej je viac

Keď neviete, či je vaše oblečenie do práce vhodné, skúste jednoduchý test. Ak by ste si ho neobliekli na obed k babke či dedovi, neberte si ho ani do kancelárie. Alebo si predstavte, či by ste sa cítili primerane oblečený, keby vás nadriadený nečakane zavolal na stretnutie. Všeobecne platí, že vždy je lepšie zvoliť konzervatívnejšie oblečenie, a to minimálne aspoň na začiatku, kým sa v novej práci oťukáte.