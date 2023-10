Hoci zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že nová koalícia bude pozostávať z trojice strán – Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS, Progresívne Slovensko (PS) stále verí v rokovací zvrat. Rokovania medzi predsedami strán PS a Hlas-SD, teda Michalom Šimečkom a Petrom Pellegrinim, by podľa všetkého mohli pokračovať v nedeľu.

Progresívne Slovensko podľa informácií Denníka N už ponúklo predsedovi Hlasu premiérsku stoličku. Podpredseda PS Michal Truban tvrdí, že hnutie nechce ísť s Hlasom do koalície za každú cenu. Ponúknutý premiérsky post sú však „progresívci“ Pellegrinimu ochotní prenechať. Oveľa väčší problém by mali napríklad s tým, ak by Hlas v novej vláde získal ministerstvo vnútra.

Podľa slov Michala Trubana proti prípadnej štvorkoalícii s Hlasom v strane nikto neprotestoval. PS si však uvedomuje, že v silnejšej vyjednávacej pozícii sa teraz nachádza Robert Fico. Ten, rovnako ako aj zástupcovia strany Hlas, však rokovania o možnom zostavení vlády zatiaľ odmietli komentovať.

Cieľom Progresívneho Slovenska v tejto chvíli naďalej zostáva vznik vlády bez Roberta Fica. Strana už pred voľbami jasne deklarovala, že nebude spolupracovať so Smerom a fašistickými stranami. Ostatným subjektom predostrela ako zásadu povolebnej spolupráce, aby zastávali demokratické a proeurópske postoje a ctili si právny štát.

Situáciu pri rokovaniach však môže Progresívnemu Slovensku skomplikovať aj KDH. Kresťanskí demokrati totiž už skôr dali najavo, že so stranami, ktoré viacerí ich členovia označili za skôr liberálne - teda PS, SaS a Hlasom – sa im do vlády veľmi ísť nechce.