Prieskum volebných preferencií agentúry Ipsos pre Denník N potvrdil prvenstvo Progresívneho Slovenska.

Ak by sa voľby konali v polovici júna, hnutie by podporilo 21,7 percenta respondentov. Smer-SD by skončil na druhom mieste so ziskom 19,7 percenta hlasov voličov, kým Hlas-SD by získal 10,3 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa dostala aj Republika, ktorej preferencie kontinuálne rastú. Ak by sa voľby konali v polovici júna, hnutie by volilo 9,9 percenta ľudí. Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Slovensko (7,3 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (6,3 percenta) a Sloboda a Solidarita (6,1 percenta).

Pred bránami Národnej rady by ostali Demokrati (4,5 percenta), Maďarská aliancia (4,3 percenta), Sme rodina (3,1 percenta) a tiež Slovenská národná strana, ktorú by volilo 2,5 percenta opýtaných.

Agentúra uskutočnila prieskum od 16. do 19. júna na vzorke 1 004 respondentov.