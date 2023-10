Predsedom novej vlády by sa mal stať Robert Fico (Smer-SD). Predsedom parlamentu by mal byť Peter Pellegrini (Hlas-SD). Novovznikajúca koalícia strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa mala taktiež dohodnúť na tom, že druhá najsilnejšia strana Hlas-SD získa v novej vláde šesť až sedem ministerských kresiel. Pre agentúru SITA to potvrdilo viacero nemenovaných zdrojov.