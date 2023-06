Celosvetový boom v oblasti generatívnej umelej inteligencie (AI) prinesie väčšiu produktivitu a prosperitu, avšak len pre niektorých. Mnohé profesie v dôsledku toho utrpia, pričom prieskum konzultačnej firmy McKinsey vypichol najmä znalostných pracovníkov. Týka sa to oblastí od predaja a marketingu až po zákaznícke operácie, kde bude čoraz viac možné využívať softvér namiesto ľudí.

Výskum skúmal 63 prípadov použitia generatívnej AI v rámci približne 850 profesií. Transformácia zvýši tlak na pracovnú silu, najmä na znalostných pracovníkov s vyššou mzdou, ktorých činnosti „boli predtým považované za relatívne imúnne voči automatizácii“, uvádza sa v správe spoločnosti.

Na druhej strane to ale môže priniesť zhodnotenie o 2,6 až 4,4 bilióna dolárov ročne, čo predstavuje približne 4,4 percenta dnešnej produkcie svetovej ekonomiky. Generatívna AI poskytne ľuďom novú „superschopnosť“ a ekonomike veľmi potrebnú injekciu do produktivity, uviedla šéfka McKinsey Technology Lareina Yeeová. V závislosti od toho, ako bude technológia prijatá a implementovaná, by sa zvýšenie produktivity mohlo v priebehu nasledujúcich 20 rokov pohybovať medzi 0,1 a 0,6 percenta.



Pred niekoľkými rokmi McKinsey odhadoval, že približne polovicu pracovného času venujú zamestnanci úlohám, ktoré sa dajú automatizovať. Teraz sa toto číslo zvyšuje na 60 až 70 percent. „Pracovníci budú potrebovať podporu pri učení sa novým zručnostiam,“ uvádza sa v správe s tým, že niektorí budú musieť zmeniť povolanie.

Všetko sa rýchlo vyvíja

Banky by mohli vďaka zvýšenej produktivite vygenerovať ďalších 200 až 340 miliárd dolárov, keďže nová technológia zlepší spokojnosť zákazníkov, pomáha pri rozhodovaní a vďaka prísnejšiemu monitoringu zabráni podvodom. To by mohlo priniesť rast prevádzkových ziskov niekde medzi deviatimi a 15 percentami.

Svetlým príkladom sú biologické vedy a chemický priemysel, v rámci ktorých AI dokáže urýchliť proces vývoja nových liekov a materiálov. To by mohlo pridať až 25 percent k ziskom farmaceutických spoločností a firiem vyrábajúcich medicínske produkty.

Všetko sa rýchlo rozvíja. Predchádzajúci výskum spoločnosti naznačil, že rok 2027 bude tým, kedy bude technológia AI porovnateľná s ľudským výkonom v úlohách, ktoré si vyžadujú „chápanie prirodzeného jazyka“. Teraz McKinsey predpokladá, že sa to stane tento rok.



Prijatie automatizácie bude rýchlejšie vo vyspelých ekonomikách. Bude mať oveľa väčší vplyv na prácu bielych golierov ako na fyzické výkony. Dôjde k významnej reorganizácii práce. „Investície do AI sú spojené s výrazným nárastom podielu pracovníkov na nižšej úrovni a znížením stavov stredného manažmentu, ako aj ľudí na vyšších pozíciách,“ uvádza sa v správe McKinsey.