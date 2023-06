Pokroky v umelej inteligencii (AI) povedú v priebehu nasledujúcich dvoch rokov k vytvoreniu väčšieho počtu pracovných miest a nie k hromadnému prepúšťaniu, uviedla v prieskume viac ako polovica šéfov britských spoločností. Jeho závery na vzorke dvetisíc zamestnávateľov publikoval portál denníka The Telegraph.

Tieto tvrdenia prichádzajú v čase, keď spoločnosti v dôsledku nástupu AI začali redukovať počet pracovných miest. Telekomunikačný gigant BT v máji uviedol, že do konca dekády zruší 55-tisíc pozícií, pričom automatizácia nahradí približne desaťtisíc pracovníkov prevažne v divízii služieb zákazníkom.



Riaditeľ spoločnosti Experis Rahul Kumar, ktorá prieskum uskutočnila, však povedal: „Tieto zistenia naznačujú, že nálada medzi zamestnávateľmi je vo veľkej miere v rozpore so širšími obavami, že AI bude mať v budúcnosti negatívny vplyv na počet pracovných miest.“ Podniky podľa neho potrebujú najať nových ľudí, aby si interne vybudovali zručnosti na efektívnejšie používanie AI a strojového učenia s cieľom zvýšiť kreativitu, ako aj efektívnosť.

Bude treba iné zručnosti

„Veľa našich klientov, ktorých sme oslovili, chce investovať do tejto oblasti a preskúmať, čo by AI mohla znamenať pre ich podnikanie. Odtiaľ pochádza toto zlepšenie pracovných vyhliadok. Vytvorí to viac pracovných miest, ale bude si to vyžadovať trochu iný komplex zručností,“ zhodnotil situáciu R. Kumar.



Šéf Experisu si zároveň myslí, že prepúšťanie, ako napríklad v BT, bolo skôr výsledkom korekcie po nadmernom nábore zamestnancov spoločnosti počas covidovej pandémie, nie napredovania AI. „V minulom roku sme videli, ako veľké technologické firmy v očakávaní rozmachu v tomto sektore prijímali nových zamestnancov, no ekonomika sa vrátila do normálneho stavu rýchlejšie, ako sa predpokladalo,“ vysvetlil.

Prieskum naznačuje, že mnohé podniky sa usilujú využívať AI na nábor a udržanie pracovníkov a nie na ich nahradenie. R. Kumar však zdôrazňuje: „To neznamená, že by sme mali zamietnuť obavy z možných negatívnych vplyvov AI na zamestnanosť, ale medzi zamestnávateľmi jednoznačne existuje pevné presvedčenie, že vo všeobecnosti môžu tieto technológie byť prospešné.“



Prieskum robili aj medzi uchádzačmi o prácu a zistili, že tri štvrtiny z nich by sa uspokojili s používaním AI pri náborových procesoch. Iba dvaja z piatich uchádzačov o zamestnanie uviedli, že im virtuálny pracovný pohovor neprekáža.