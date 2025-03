Voľby do Národnej rady by na konci februára vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 24,8 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostalo šesť politických strán, vyplýva z prieskumu Centra sociálnych výskumov, ktoré je súčasťou Inštitútu informatiky a štatistiky.

Na druhom mieste by skončil Smer-SD, ktorý by volilo 22,5 percenta opýtaných, tretí by bol Hlas-SD s podporou 11,5 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostali aj KDH (8,4 percenta), Republika (6,6 percenta) a Demokrati (päť percent).

Naopak, potrebné percentá pre mandáty v Národnej rade by nezískala SaS (4,3 percenta), Maďarská aliancia (4,2 percenta) ani hnutie Slovensko (3,4 percenta). Rovnako by sa do parlamentu nedostali ani Sme rodina (2,8 percenta) a SNS (1,5 percenta).

Prieskumu formou osobného rozhovoru sa od 21. do 28. februára zúčastnilo 1 132 respondentov.