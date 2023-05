Predsedom vlády odborníkov bude viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje úradnícku vládu po 15. máji. Tím vlády odborníkov je už zostavený. Hlava štátu to oznámila počas nedeľného vyjadrenia pre médiá.

„O menách budem najskôr informovať predsedov politických strán a následne verejnosť,“ povedala prezidentka. Podotkla, že do predčasných parlamentných volieb zostáva takmer pol roka. Je to podľa nej dosť dlhý čas na to, aby úradnícka vláda stabilizovala situáciu.

Heger predpoludním informoval o tom, že požiadal prezidentku o zbavenie poverenia viesť vládu. Rozhodol sa tak po tom, ako koncom týždňa ohlásili odchod z vlády ministri Samuel Vlčan i Rastislav Káčer a prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie než vymenovanie úradníckej vlády.

Hlava štátu potom v Prezidentskom paláci prijala najskôr predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára a potom aj Hegera. Ten po prijatí u prezidentky potvrdil, že hlava štátu prijala jeho žiadosť o zbavenie poverenia viesť vládu. „V najbližších dňoch budem mať s pani prezidentkou ďalšie stretnutie,“ dodal.