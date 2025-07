Predstavujeme TREND Týždňa TREND Týždňa je analytický seriál týždenníka TREND, ktorý pripravuje Janko Michal – dátový novinár s bohatou praxou v slovenských a českých médiách. Roky pôsobí ako autor v denníkoch Hospodářské noviny (ČR) a týždenníku TREND (SR), kde sa špecializuje na ekonomické analýzy a vizualizácie dát. Prihláste sa do nášho pravidelného týždenného newslettra a nezmeškajte najdôležitejšie články TRENDu.

Cesta autom z našich končín k moru nebola nikdy v histórii taká rýchla, pohodlná a lacná ako dnes – teda minimálne v prepočte na priemernú mzdu. Pred troma rokmi vyšla jazda z Bratislavy do Splitu približne na 148 eur, v súčasnosti o 21 eur menej. Priemerná mzda medzitým vzrástla o viac ako 300 eur. To znamená, že v roku 2022 bolo možné z priemernej mzdy zaplatiť osem ciest do Splitu, v súčasnosti dvanásť. Okrem rastu miezd sa na cenovej dostupnosti ciest k moru podpísala aj lacnejšia ropa. V spomínanom roku 2022 sa priemerná cena pohonných látok v Európe pohybovala okolo dvoch eur za liter. Teraz sa benzín na Slovensku predáva priemerne za niečo viac ako 1,50 eura, nafta o desať centov lacnejšie. Pre majiteľov benzínových vozidiel je výhodnejšie natankovať až za hranicami, najmä pri cestách k Baltu alebo Čiernemu moru. V Poľsku stojí diesel aj Natural 95 menej ako 1,40 eura za liter, v Bulharsku dokonca len o niečo viac než 1,20 eura za liter.

V kurze je aj Baltik

Ponúka sa aj porovnanie z čias socializmu, keď Baltské a Čierne more boli najjednoduchšie dostupné prímorské destinácie. V roku 1989 stál liter benzínu 7,50 koruny. Spiatočná cesta z Bratislavy do Varny automobilom Škoda 120 s priemernou spotrebou 8 litrov na 100 kilometrov tak vyšla približne na 1 560 korún, teda polovicu vtedajšej hrubej mzdy. Na takúto cestu bolo lepšie vyhradiť si dva dni s prespaním v niektorej tranzitnej krajine. Dnes stačí vyjsť skoro ráno a už popoludní sa môže celá rodina kúpať v mori, pravda, nie v Čiernom, ale v Jadranskom.

K najväčšiemu zrýchleniu došlo v posledných rokoch pri cestách na sever. Pomohli nové úseky českých diaľnic D55, D35, D48 a D11 a najmä prudký rozvoj diaľničnej siete v Poľsku. Po diaľnici A1 a rýchlostných cestách S3 a S6 sa dá dôjsť bez prerušenia od hraníc až do najobľúbenejších letovísk, ako sú Kolobrzeg či Sopot. Vďaka tomu, že sú v Poľsku spoplatnené len vybrané úseky A1, A2 a A4 (a aj tie by mali byť po roku 2027 bezplatné), je cesta na sever nielen rýchla, ale aj lacná. Pri úspornom štýle jazdy a tankovaní v Poľsku sa možno dostať pod 10 eur na 100 kilometrov.

Kedy kam ísť

Lacnejšie cestovanie spolu s priaznivou cenou ubytovania a nižším rizikom úmorných horúčav láka slovenských dovolenkárov čoraz viac aj na sever Poľska. Vlani krajinu navštívilo 140-tisíc Slovákov a čísla za prvý kvartál 2025 ukazujú medziročný nárast o 13 percent. Zároveň v apríli otvorili priamu linku z Bratislavy do Gdanska.

Experimentálna štatistika Eurostatu naznačuje, že kto sa chce cez prázdniny vyhnúť davom, mal by odísť k moru skôr. Obyvatelia stredomorských krajín si totiž vyberajú dovolenku častejšie v auguste ako v júli. Júl je hlavným dovolenkovým mesiacom v severozápadnej časti Európy, v strednej Európe je rozdiel malý. Špecifické je Česko s dvomi vrcholmi dovolenkovej sezóny, z ktorých za prvý môžu dva štátne sviatky na začiatku júla.

Výrazné zdraženie benzínu nehrozí Konflikt medzi Izraelom a Iránom vyvolal obavy, že cena ropy bude atakovať hranicu sto dolárov za barel, čo by prinieslo rýchle zdraženie pohonných látok. No uzavretie prímeria a skutočnosť, že Irán nezablokoval Hormuzský prieliv, situáciu upokojili. „Konflikt sa deeskaluje a cena ropy prudko klesá. Netypická je aj pokojná nálada, ktorá panovala počas celého konfliktu na akciových trhoch. Tie teraz opäť rastú,“ komentoval vývoj analytik XTB Matej Bajzík. Aj napriek zdraženiu na konci júna sú tak pohonné látky na Slovensku lacnejšie ako pred rokom a v najbližších týždňoch môžu ešte o pár centov zlacnieť.