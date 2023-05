Alexia Parmigianiová (46) prvýkrát cestovala na Ibizu vo svojich 20 rokoch. Španielsky ostrov začala objavovať koncom 90. rokov minulého storočia. Znova a znova ju to ťahalo späť, pričom dúfala, že sa tam raz usadí. Problémom v tom čase bola jej kariéra v Londýne, kde pracovala ako módna návrhárka.



V roku 2020 sa však rozhodla zanechať módu, ukončila svoje podnikanie a s manželom a desaťročnou dcérou sa presťahovala na Ibizu. A. Parmigianiová teraz pracuje pre firmu Queen of Clubs ako osobná asistentka majetných dovolenkárov. „Nejde o to kontaktovať klienta každú minútu, ale predvídať jeho životný štýl,“ povedala pre Insider.



Stará sa o návštevníkov počas hlavnej sezóny, ktorá zvyčajne trvá od konca mája do konca septembra. „Najhorším mesiacom je august, pretože všetci prichádzajú na tento malý ostrov v rovnakom čase,“ povedala s tým, že Ibiza je rýchlo sa rozvíjajúci ostrov, jedno z najlepších miest na párty v celej Európe, nikto nechce ísť skoro spať.

Majitelia Queen of Clubs prišli s nápadom na program „Hold My Sunbed“, ktorý zodpovedá neskorému nočnému životnému štýlu na ostrove. Všetko sa začína neskôr: obed sa podáva o 15:00, večera môže byť aj o polnoci a potom sa ide do klubu, kde sa nezatvára skôr ako o 7:00.

Treba mať rezervácie

Raritou ostrova sú ležadlá umiestnené na najlepších miestach pri bazéne, kde je potrebné mať rezerváciu vopred. Samozrejme, nie je to lacná záležitosť: ležadlo na celodenné používanie môže stáť až 500 eur. Najžiadanejšie rezervácie sú v kluboch Tropicana, Blue Marlin alebo Casa Jondal.

Keď je ležadlo rezervované priamo cez klub, opaľujúci sa musia prísť načas – maximálne do 15 až 20 minút, inak ich ležadlo bez nároku na vrátenie poplatku posunú niekomu inému. A práve tu sa služba „Hold My Sunbed“ ukazuje ako neoceniteľná.



Keď je o Parmigianiovej služby záujem, príde okolo 10:00 a vyjednáva s manažérom klubu o najlepšom mieste, ktoré je takmer vždy v prvom rade okolo bazéna. Bohatí návštevníci môžu byť nepredvídateľní. Spomenula si na jednu skupinu Američanov, ktorí vždy meškali aspoň tri hodiny, čo znamenalo, že im musela hľadať ležadlovú náhradu.

A. Parmigianiová má pod sebou tím šiestich ľudí, ktorí každé ráno pokrývajú hlavné plážové kluby. Keď zabezpečia ležadlá pre svojich klientov, na rade sú iné činnosti vo vilách alebo na miestnom súkromnom letisku.

Fotí im účty

Osobná asistentka zvyčajne sprevádza klientov počas štyroch nocí. Kontroluje aj VIP stoly, či majú prvotriedne prestieranie. Sprevádza klientov v nočných kluboch a zostáva s nimi cez noc. Účty im vždy odfotí. „Klienti radi vidia, čo minuli,“ povedala A. Parmigianiová, najmä ak si už celkom nepamätajú minulú noc.



Raz jedna rodina, ktorá si najala Queen of Clubs, trvala na rezervácii stola v nočnom klube, kde bolo potrebné mať aspoň 18 rokov, ale jeden z ich synov bol mladší. „Pokúšali sa ho dostať dnu s falošným preukazom totožnosti, ale kluby na Ibize majú takéto triky zvládnuté, takže ho odmietli a rodina prišla o stôl, ktorý stál šesťtisíc eur,“ povedala bývalá módna návrhárka. „Klub stôl bez problémov posunul niekomu inému, takže v tú noc pravdepodobne zarobil najmenej 12-tisíc eur,“ dodala.

Jej práca pre klientov je vraj jednoduchá. „Nikto sa nechce o nič starať, ani o to, aby prišiel načas. Všetci chcú mať všetky služby kedykoľvek a kdekoľvek,“ zhodnotila svoje pôsobenie na Ibize.