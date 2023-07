Na Slovensku pracuje 3,1 percenta zo zamestnaných osôb na skrátený úväzok. Nízke percento osôb pracujúcich na čiastočný úväzok je častejšie v postkomunistických ekonomikách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR to uviedlo v reakcii na minulotýždňové vyjadrenie Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík, ktorý sa vyjadril, že Slovensko je málo otvorená krajina v rámci práce na skrátené pracovné úväzky.

„Slovenská legislatíva vytvára dostatočný rámec pre prácu na čiastočné úväzky, napríklad tehotné zamestnankyne a zamestnanci trvalo starajúci sa o dieťa do 15 rokov môžu žiadať o úpravu pracovného času," uviedlo MPSVR. V Maďarsku pracuje 4,2 percenta zamestnaných na skrátený úväzok, v Poľsku je to 5,4 percenta a v Českej republike šesť percent.

Ministerstvo upozornilo na to, že pri skrátených úväzkoch je problém aj s organizáciou práce. Keď má firma väčší počet zamestnancov, má aj viac povinností. Zamestnávateľ musí totiž na zvyšok pracovného času vytvoriť ďalší skrátený pracovný úväzok, ktorý musí obsadiť.

Flexibilné formy práce

Ďalšou prekážkou pri práci na čiastočný úväzok je podľa MPSVR výška príjmu. Pri minimálnej mzde 700 eur v hrubom je výška príjmu pri polovičnom úväzku 350 eur. Motiváciou pre takýto úväzok môže teda byť napríklad to, že osoba má aj iné príjmy alebo zdroje.

„V akčnom pláne rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021 - 2027 ráta ministerstvo s podporou zamestnanosti žien aj vytvárania podporných a inovatívnych programov na povzbudenie zamestnávateľov k poskytovaniu flexibilných foriem práce vrátane kratších pracovných úväzkov,“ priblížilo ministerstvo.

V krajinách Európskej únie sa podiel práce na skrátený úväzok v porovnaní s dlhými pracovnými úväzkami pohybuje na úrovni 21 percent. Na Slovensku to bolo počas rokov 2016 až 2020 od 5,8 percenta do 4,6 percenta, no v rokoch 2021 a 2022 klesla krajina na úroveň 3,1 percenta. Inštitút sociálnej politiky uviedol, že v budúcnosti prispejú k vyššiemu dopytu po flexibilných formách zamestnávania demografické zmeny, a to najmä starnutie populácie Slovenska, keďže ľudia vo vyššom veku aj v súčasnosti na čiastočný úväzok pracujú vo vyššej miere ako ostatné vekové skupiny.