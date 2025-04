Rozmach online hazardu viedol k vzniku krypto kasín, ktoré používateľom ponúkajú bezkonkurenčnú anonymitu, rýchlejšie transakcie a nižšie poplatky. Práve vďaka týmto výhodám ich popularita závratne rastie, keďže mnohí hráči si okrem výhier zo všetkého najviac cenia práve súkromie.

Internetové hazardné hry nie sú cudzie ani Slovákom. Väčšinou ale využívajú nelicencované platformy, s ktorými má skúsenosť 296-tisíc dospelých obyvateľov. Ďalších 300-tisíc nevie posúdiť, či prevádzkovateľ mal slovenskú licenciu. Vyplynulo to z prvého reprezentatívneho prieskumu o nelegálnom online hazarde na Slovensku z dielne Inštitútu pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) a Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Počet hráčov, ktorí využívajú nelegálne platformy, môže ďalej rásť, keďže slovenská vláda plánuje zaviesť novú formu dane z hazardných hier. Tento krok je súčasťou širšieho plánu na ozdravenie štátnych financií. Vyššia daň by ale mohla viesť k odlivu prevádzkovateľov do krajín s priaznivejšou legislatívou, čo by namiesto zvýšenia štátnych príjmov spôsobilo ich zníženie.

Zároveň by mohlo dôjsť k rozmachu nelegálneho hazardu. Existuje totiž riziko, že slovenskí hráči začnú prechádzať na zahraničné neregulované platformy, ktoré nie sú pod kontrolou slovenských orgánov. Jednou z možností sú práve krypto kasína.

Anonymita nad zlato

Krypto kasína umožňujú používateľom zachovať si anonymitu, pretože sú postavené na blockchain technológii. Tá spracováva a overuje transakcie i údaje pomocou kryptografie, čím lahodí najmä používateľom, ktorí si chcú chrániť súkromie.

Krypto kasína ponúkajú omnoho viac než len anonymitu. Stávkovanie v kryptomenách umožňuje platformám vykonávať rýchle a bezpečné finančné transakcie bez potreby sprostredkovateľov a s minimálnymi poplatkami. Hráči sa tak môžu plne sústrediť na hru a neriešiť žiadne logistické problémy. Povaha blockchainu zas chráni transakcie prostredníctvom šifrovania a overených postupov.

Globálna dostupnosť krypto kasín zároveň odstraňuje regionálne obmedzenia, vďaka čomu majú hráči po celom svete rovnaké príležitosti. Nemennosť blockchainu zas zvyšuje transparentnosť, zabezpečuje preukázateľnú férovosť hier a posilňuje dôveru používateľov. Mnohé krypto kasína navyše ponúkajú v porovnaní s klasickými online kasínami oveľa atraktívnejšie bonusy a akcie, čím sa im darí osloviť širšie spektrum hráčov hľadajúcich maximalizáciu zisku.

Nová konkurencia na trhu

Napriek tomu, že je krypto hazard vo väčšine krajín nelegálny, stávky vyplácané v kryptomenách v roku 2024 vygenerovali 81,4 miliardy dolárov v hrubom príjme z hazardu (GGR). Ten vyjadruje rozdiel medzi stávkami a vyplatenými výhrami. Oproti roku 2022 táto úroveň vzrástla päťnásobne.

Hoci stránky s krypto hazardom blokujú USA, Čína i EÚ, hráči sa k nim vedia relatívne ľahko dostať. Zákaz dokážu obísť použitím VPN, zrkadlových odkazov alebo presmerovaním URL. Návody na obchádzanie geografických obmedzení sú bežne dostupné na internete a často o nich rozprávajú aj influenceri, ktorí sa v rámci platenej spolupráce aktívne snažia nalákať ľudí, aby začali stávkovať.

Spoločnosti prevádzkujúce krypto kasína sa väčšinou registrujú v jurisdikciách, kde je krypto hazard legálny. Patria sem napríklad Curaçao, Malta, ostrov Man alebo Gibraltár. Popularita týchto kasín rastie tak závratnou rýchlosťou, že už konkurujú aj najväčším tradičným herným gigantom.

Platforma Stake, prevádzkovaná firmou Medium Rare, tvrdí, že jej transakcie tvoria až štyri percentá všetkých prevodov na globálnej Bitcoin sieti. Od roku 2017 sa na nej zaregistrovalo 25 miliónov používateľov, pričom spracovala až 300 miliárd stávok. Stale zaznamenala v roku 2024 hrubý príjem z hazardu na úrovni 4,7 miliardy dolárov, čo predstavuje 80-percentný nárast oproti roku 2022.