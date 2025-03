Prezident Donald Trump avizuje strategický prístup k digitálnym aktívam a tento postoj majú zdieľať aj viacerí členovia jeho kabinetu. Spolu s nimi investori veria, že prezident podporí decentralizáciu a uľahčí podnikanie v takzvanom krypto sektore.

Na historicky prvom summite Bieleho domu o digitálnych aktívach totiž prezident Trump vyhlásil, že urobí z Ameriky bitcoinovú superveľmoc a globálne centrum kryptomien. „Podnikáme historické kroky, aby sme tento sľub splnili,“ dodal.

Preferujú Bitcoin

Trump dokonca tvrdí, že federálna vláda patrí medzi najväčších držiteľov tejto kryptomeny. Deň pred summitom podpísal exekutívny príkaz na vytvorenie Strategického bitcoinového rezervného fondu a Amerického digitálneho aktívneho fondu.

Ako však najnovšie na základe svojho prieskumu uviedol magazín Fortune, podľa januárových finančných zverejnení šesť z dvadsiatky členov Trumpovho kabinetu vlastní určitý počet hlavnej kryptomen, alebo ju drží nepriamo prostredníctvom investícií.

Magazín uviedol, že napríklad minister zdravotníctva Robert Kennedy Jr. vlastní bitcoin vo Fidelity Trust v hodnote od jedného do piatich miliónov dolárov. Šéf rozpočtovej kancelárie Russell Vought uviedol vlastníctvo kryptomeny v hodnote medzi tisíc až pätnásťtisíc dolárov na platforme Coinbase.

Podobný objem priznala aj riaditeľka tajných služieb Tulsi Gabbard v rámci Bitwise Bitcoin ETF Trust. Podobne ako minister obrany Pete Hegseth. Minister financií Scott Bessent uviedol investície do kryptomeny v hodnote medzi 250-tisíc až 500-tisíc dolárov s prísľubom predaja meny do troch mesiacov od potvrdenia do funkcie.

Mení sa prístup k regulácii

Zástupcovia krypto spoločností na summite zdôraznili rozdiel medzi predchádzajúcou a súčasnou administratívou. Kritizovali, že Komisia pre cenné papiere a burzy počas predchádzajúcej vlády agresívne regulovala kryptopriemysel a hrozila súdnymi spormi.

To prinútilo mnohých kryptoinvestorov a podnikateľov podporiť D. Trumpa. Po víťazstve vymenoval prezident Davida Sacksa, bývalého investora PayPalu, za šéfa segmentu AI a kryptomien.

Po jeho nástupe komisia prestala podávať žaloby voči krypto spoločnostiam a regulácie sa majú postupne vyjasňovať.

Zatiaľ čo administratíva a krypto sektor vnímajú zmeny pozitívne, analytici varujú, že stabilita trhu ešte nie je istá a budúci vývoj bude závisieť od toho, ako sa Spojené štáty vyrovnajú s reguláciou kryptomien a ich adopciou na štátnej úrovni.

Viacerí zástupcovia kabinetu, Bieleho domu na žiadosti magazínu Fortune o komentár zatiaľ neodpovedali.