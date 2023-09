Poľské Generálne riaditeľstvo pre ochranu životného prostredia vydalo povolenie na výstavbu prvej jadrovej elektrárne v krajine. Agentúre PAP to povedala ministerka životného prostredia Anna Moskwová. Prvú jadrovú elektráreň Poľsko chystá na pobreží Baltského mora, so začatím výstavby počíta v roku 2026 a s dokončením do roku 2033.

„Je to míľnik v realizácii investície, ktorá je kľúčová z hľadiska energetickej bezpečnosti,“ povedala ministerka.

Výstavba ani prevádzka elektrárne nebudú mať podľa riaditeľstva na životné prostredie žiadne negatívne vplyvy, zariadenie bude pod neustálym dohľadom. Projekt nebude mať žiadne zásadné vplyvy ani na vodné toky, vrátane spodnej vody a vôd Baltského mora, uviedlo Generálne riaditeľstvo.

Vo štvrtok oficiálne podpísali zmluvu o partnerstve pri návrhu a výstavbe elektrárne firmy Bechtel a Westinghouse Electric, uviedla agentúra Reuters. Bechtel je najväčšou inžinierskou spoločnosťou v Spojených štátoch, zatiaľ čo Westinghouse je americký dodávateľ jadrovej technológie, ktorého si Poľsko pre tento projekt vybralo už skôr.

Spoločnosť Bechtel uviedla, že na budúci týždeň by mala byť podpísaná zmluva o poskytovaní inžinierskych služieb medzi americkým konzorciom a poľskou firmou Poľské elektrárne Jadrawe.