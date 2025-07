Necelý týždeň pred hroziacim zavedením nových amerických ciel na dovoz z Európskej únie nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval na rýchle riešenie sporu.

„Nejde o podrobne vypracovanú komplexnú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, ktorá by bola prerokovaná do posledných detailov, dôležité je dosiahnuť rýchly výsledok. Lepšie rýchlo a jednoducho ako zdĺhavo a komplikovane s ďalšími mesiacmi rokovaní,“ zdôraznil Merz.

Zástupcovia EÚ a USA pokračujú v rozhovoroch o možnom urovnaní colného sporu v snahe zabrániť ďalšej eskalácii obchodného konfliktu. Americký prezident Donald Trump hrozí zavedením zvýšených dovozných taríf na tovary z EÚ od 9. júla, ak Brusel neurobí ústupky v obchodných otázkach.