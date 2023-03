Vo Švajčiarsku sa ďalej rokuje o záchrane druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse. Jej osud má v rukách len hŕstka ľudí, medzi nimi je aj matematik, ktorý posudzuje, či má kedysi prestížna banka vôbec šancu sama sa dostať z problémov. Do nich sa dostala pre chybné rozhodnutia z minulosti a najmä pre stratu dôvery, ktorá vyvrcholila tento týždeň a ktorá odštartovala masívny odliv klientskych vkladov.

Mimoriadne rokovania

Tento víkend sa konajú vo Švajčiarsku mimoriadne rokovania, ktoré sa pravdepodobne skončia dohodou o rozpade Credit Suisse. Ako napísala agentúra Bloomberg, ide o „dramatický pád titána všemocného švajčiarskeho bankovníctva“. Vláda a regulačné orgány rokujú o návrhu, aby banku alebo aspoň niektoré jej časti prevzal jej úhlavný rival, ktorým je najväčšia švajčiarska banka UBS.

Rokovania sa vedú predovšetkým o podmienkach, za ktorých bude UBS ochotná banku zachrániť. Vláda má záujem, aby sa kríza nerozšírila do celého bankového sektora, od ktorého je Švajčiarsko závislé. UBS podľa zdrojov agentúry Reuters žiada od vlády, aby sa zaručila sumou zhruba šesť miliárd dolárov (5,52 miliardy eur). Vládne záruky by podľa predstáv UBS mali pokryť náklady na likvidáciu častí Credit Suisse a prípadné právne spory.

Situácia na trhu má vplyv na akciové indexy

Švajčiarske regulačné orgány sa snažia predložiť riešenie pre Credit Suisse skôr, ako sa v pondelok ráno začne obchodovať na burzách v Ázii. Existujú obavy, že ak by sa záležitosť nevyriešila ani dovtedy, zavládne na trhoch nervozita a hlavné akciové indexy prudko oslabí. To by znamenalo ekonomické straty pre jednotlivcov, firmy aj vlády.