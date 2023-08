Švajčiarske železničné úrady oznámili, že opravy Gotthardského tunela, najhlbšieho a najdlhšieho železničného tunela na svete, budú trvať niekoľko mesiacov. Rozsah škôd spôsobený nedávnym vykoľajením nákladného vlaku sa ukázal byť „výrazne väčší“, než sa pôvodne predpokladalo, píše portál CNBC.

Národný prevádzkovateľ železníc SBB vo štvrtok uviedol, že minulý týždeň sa v tuneli vykoľajilo až 16 vozňov, pričom tie najviac zničené v ňom ostali uväznené doteraz. SBB predpokladá, že obe tunelové šachty budú „v obmedzenom rozsahu“ prejazdné začiatkom roka 2024. Nepoškodená východná šachta by mala fungovať od 23. augusta, no iba pre nákladnú dopravu. To znamená, že pasažieri cestujúci medzi severným a južným Švajčiarskom budú počas nasledujúcich mesiacov musieť zvoliť iné trasy.

Gotthardský tunel je 57 kilometrov dlhá vysokorýchlostná železničná trasa prechádzajúca cez švajčiarske Alpy. Jeho výstavba trvala 17 rokov a stála približne 12 miliárd dolárov. K slávnostnému otvoreniu tunelu došlo v roku 2016.