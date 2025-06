Spojené štáty majú dlhodobo problém s obchodnou bilanciou. Dovážajú oveľa viac, než vyvážajú. A začína to byť cítiť. Wall Street aj Trumpova garnitúra sa síce málokedy zhodnú, no tentokrát je na zhodu dobrý dôvod: ak sa dovoz a vývoz nevyrovnajú, dolár to môže pocítiť. Pravda však môže byť inde – o osude americkej meny rozhodne možno nie obchod, ale výkon niekoľkých akciových hviezd z technologického sektora.

Oficiálne dáta ukázali, že v apríli sa americký obchodný deficit znížil o polovicu. Firmy si narýchlo naskladnili tovar už v marci – ešte pred zavedením nových ciel. Dovoz klesol o takmer dvadsať percent, čo prekvapilo aj analytikov. Výrazne menej sa doviezli autá, mobily a elektronika. Cieľ – znížiť deficit cez clá – teda zrejme funguje.

Dolár pod tlakom

Medzitým dolárový index Wall Street Journal od začiatku roka klesol o sedem percent.

Trhy momentálne spájajú rozpočtový deficit a obchodný deficit do pomenovania „twin-deficit“, ktorý funguje ako dvojitá záťaž na dolár. Vláda si musí požičiavať – predáva dlhopisy, čím láka zahraničný kapitál. Silnejší dolár zvyšuje kúpnu silu Američanov v zahraničí, takže import rastie rýchlejšie než export.

Americký minister financií Scott Bessent preto pred Kongresom otvorene hovorí, že rozpočtové výdavky musia klesnúť a obchodná bilancia sa musí zlepšiť. Podľa neho je kľúčové „dostať deficit na číslo, ktoré začína trojkou“ (pod štyri percetná HDP) a súčasne oslabiť prekážky, ktoré umelo posilňujú dolár. Ak sa to nepodarí, riziko je zhoršujúca sa čistá zahraničná investičná pozícia (NIIP) – rozdiel medzi tým, koľko aktív vlastnia Američania v zahraničí a koľko zahraniční investori v USA.

Amerika je totiž najväčším čistým dlžníkom spomedzi vyspelých krajín. Jej čistá investičná pozícia bola vlani mínus 88 percent HDP. Naopak Švajčiarsko – čistý veriteľ – si požičiava financie na vládny dlh len za 0,4 percenta, pričom USA musia platiť až 4,4 percenta pri desaťročnej splatnosti.

Ako to celé súvisí s obchodom? Ak USA viac dovážajú ako vyvážajú, zvyšok sveta v skutočnosti „požičiava“ Amerike. Obchodný deficit sa prelieva do vonkajšej nerovnováhy. Výsledkom je vyšší dopyt, vyššia inflácia – a vyššie úroky.

Ale predpoveď, že sa zahraničným veriteľom raz minie trpezlivosť a dolár skolabuje, sa zatiaľ nenaplnila. Po roku 2000 síce dolár oslabil, čím sa zlepšila vonkajšia bilancia, no od roku 2014 dolár opäť posilňuje – a deficit sa prehlbuje.

Pozadie finančnej krízy

Podľa vládnych ekonómov ako Stephen Miran či Michael Pettis je dôvodom globálna rola dolára ako rezervnej meny. Prebytkové krajiny ako Čína vyvážajú viac, než dovážajú, a tak hromadia doláre, ktoré následne investujú späť do USA – najmä do vládnych dlhopisov. Tým tlačia dolár nahor a zároveň umožňujú Amerike lacno sa zadlžovať, čo podporuje nadmernú spotrebu a nafukovanie bublín. Práve takáto globálna nerovnováha stála v pozadí aj finančnej krízy v roku 2008.

Keď Briti zahlasovali za odchod z EÚ, libra sa prepadla, trhy zareagovali okamžite. Ale obchod i financovanie britského dlhu pokračovali ďalej, akoby sa nič nestalo. Veľký deficit? Nevadí. Všetko bežalo ďalej.

Podobne aj dolár: od roku 1971, keď Nixon zrušil väzbu na zlato, sa kurz dolára pohyboval hore-dole, no jeho status svetovej meny zostal. Od roku 2014 dolár posilňuje, ale objem zahraničných nákupov amerických dlhopisov stagnuje.

Stáva sa, že prílev zahraničného kapitálu – napríklad, keď cudzinci vo veľkom nakupujú americké dlhopisy – posilní dolár, no zároveň zhorší obchodnú bilanciu USA, pretože silnejšia americká mena zdražuje americký export. Naopak, keď dolár slabne – ako v súčasnosti – americký tovar sa stáva lacnejší a konkurencieschopnejší. Z pohľadu amerického exportéra to znamená, že keď sa dolár od januára 2025 oslabil a kurz eura voči doláru sa posunul z 1,03 na 1,15 EUR/USD, americký tovar sa v zahraničí zlacnel o viac než 11 percent, stal sa konkurencieschopnejším a export z USA môže rásť.

No kurz dolára neurčuje len jeden faktor, ale desiatky rôznych síl – od úrokových sadzieb cez geopolitiku až po nálady investorov.

Ten hlavný? Výnosnosť amerických akcií. V poslednej dekáde silne korelovala s kurzom dolára. Silné technologické firmy, ekonomika vo forme, rekordný prebytok služieb – to všetko priťahuje zahraničný kapitál. A hoci sú americké akcie drahé, zahraniční investori ich stále kupujú. Paradox? Možno. Ale logický.

Kľúčovou otázkou tak nie je obchodný deficit, ale či boom umelej inteligencie a silný trh práce dokážu udržať záujem investorov – aj napriek nevyspytateľným clám, daňovým zmenám a škrteniu zahraničných ziskov. Dolár dnes nebojuje o prežitie kvôli deficitu. Bojuje o to, či Amerika ešte dokáže priťahovať investorov.