Globálna obchodná vojna by mohla znížiť hospodársky rast aj infláciu v eurozóne a zároveň mať „recesívny vplyv“, vyhlásil člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky Piero Cipollone. Vyjadrenia ekonóma posilnili argumenty pre júnové zníženie úrokových sadzieb ECB.

„Nárast neistoty v obchodnej politike by mohol znížiť investície podnikov v eurozóne o 1,1 percenta a rast reálneho hrubého domáceho produktu o približne 0,2 percentuálneho bodu,“ uviedol Cipollone. Aj keď vplyv hospodárskeho konfliktu na infláciu nie je taký jasný, v krátkodobom až strednodobom horizonte môže pôsobiť dezinflačne.

Ekonóm tiež objasnil hlbšie dôsledky prechodu zo sveta ovládaného americkým dolárom na svet fragmentovaný do ekonomických blokov. „Ak sa prejavia dlhodobé dôsledky vyšších ciel, najmä vo forme vyššej inflácie, pomalšieho rastu a vyššieho dlhu USA, mohlo by to podkopať dôveru v dominanciu dolára,“ povedal.

Centrálne banky sa musia pripraviť na „náhle zastavenie kapitálových tokov, prerušenia platieb a výkyvy na menových trhoch“. To si podľa Cipolloneho vyžiada robustné plánovanie a rámce krízového riadenia, zatiaľ čo hlavné ekonomiky by mali hľadať alternatívy k protekcionizmu.

Krajiny G20, ktoré sa zaviazali k zachovaniu otvoreného obchodu, by mohli zvolať medzinárodnú konferenciu, aby sa vyhli politikám „ožobračovania svojho suseda“ a podporili globálnu ekonomiku v čase neistoty, uviedol ekonóm.