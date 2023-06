Finanční experti a investori si obľúbili prácu z domu. Pre svojich zamestnávateľov majú varovanie: Nežiadajte nás, aby sme chodili do kancelárie častejšie, inak končíme, informuje Bloomberg. Podľa najnovšieho prieskumu Markets Live Pulse každý druhý človek, ktorý pracuje vo finančníctve, by zmenil zamestnanie alebo už tak urobil, keď od neho manažéri požadovali tráviť viac času v kancelárii. Polovica z 1 585 respondentov na celom svete uprednostňuje hybridnú formu, len asi 20 percent je ochotných chodiť do kancelárie.



Za návrat do office päť dní v týždni sa najzásadnejšie zasadzujú šéfovia na Wall Street. Spoločnosť JPMorgan Chase medzi prvými zrušila dohody o práci na diaľku pre svojich generálnych riaditeľov s tým, že teraz musia byť v kancelárii každý pracovný deň. Generálny riaditeľ banky Jamie Dimon sa začiatkom tohto roka vyjadril, že práca z domu „nefunguje“ najmä v prípade mladších zamestnancov a šéfov.

Hoci finančný sektor nezaznamenal prepúšťanie v takom rozsahu ako v oblasti technológií alebo maloobchodu, aj tu prišlo o prácu množstvo ľudí. Správa koučingovej firmy Challenger, Grey & Christmas ukazuje, že v USA tento rok zatiaľ zrušili takmer 37-tisíc pracovných miest v oblasti finančníctva, čo je o 320 percent viac ako v rovnakom období minulého roka. Goldman Sachs pristupuje za necelý rok k tretiemu kolu prepúšťania; Morgan Stanley sa pustil do druhého kola škrtov za šesť mesiacov.

Situácia nie je taká hrozná

Napriek týmto významným prepúšťaniam prvý viceprezident spoločnosti Challenger Andy Challenger hovorí, že situácia pre bankových profesionálov hľadajúcich si prácu nie je taká hrozná, ako by sa mohlo zdať. Zamestnávatelia v USA v máji otvorili približne nových 339-tisíc pracovných miest. „Keď sa pozrieme celkovo na trh práce, nezamestnanosť zostáva skutočne nízka, historicky nízka,“ povedal A. Challenger. „Pracovné miesta sú stále voľné a spoločnosti prijímajú zamestnancov,“ dodal.



Veľké finančné firmy patria medzi tie, ktoré menia politiku práce z domu, avšak len veľmi pomaly. Podľa prieskumu spoločnosti Scoop Technologies viac ako dve tretiny bánk stále ponúkajú buď plnú flexibilitu, alebo hybridné formy. Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Scoop Rob Sadow tvrdí, že zamestnanci sú pri vyjednávaní o možnostiach flexibility v práci neoblomní. „Pretože si myslia, že ak ustúpia, zamestnávateľ bude požadovať stále viac.“ Ako príklad uviedol, že môžu od nich chcieť, aby chodili do kancelárií o deň, o dva viac, „čo je už len na krôčik k tomu, že od nich budú chcieť prácu na plný úväzok“.



Najvýraznejším faktorom, ktorý určuje, koľko času ľudia strávia v kancelárii, sú momentálne pravidlá, ktoré nastavila daná spoločnosť. Približne 86 percent finančných profesionálov z prieskumu tvrdí, že ich aj dodržiava. Avšak tí, ktorí tak nerobia, väčšinou nečelia žiadnym následkom. Len 28 percent uviedlo, že ich manažér alebo pracovník HR napomenul za nedodržiavanie pravidiel.