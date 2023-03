Bezprecedentný únik návrhu zákona, ktorým Nemecko od roku 2024 v krajine zakáže inštaláciu kotlov na fosílne palivá, spôsobuje problémy na najvyšších miestach vlády. Jeho prijatie už tak čelilo mnohým ťažkostiam, no teraz má o komplikáciu naviac, píše portál Euractiv.

Nemci si v roku 2022 do svojich domovov namontovali celkovo zhruba 600-tisíc plynových kotlov, čím sa miestny stavebný sektor stal najpomalším článkom snáh v oblasti ochrany klímy, keďže sa mu nepodarilo naplniť hneď niekoľko ročných cieľov.

Nemecká vláda so zákazom kotlov na fosílne palivá súhlasila najmä preto, aby sa jej do roka 2045 podarilo dosiahnuť klimatickú neutrálnosť a vyriešiť takmer úplnú stratu ruských dodávok plynu.

Keď sa však nemecký minister hospodárstva Robert Habeck pokúsil pretaviť túto dohodu v zákon, Berlínom otriasol šok. Návrh legislatívy totiž unikol do médií, čo značne podkopalo dôveru vo vnútri vlády.

„Návrh do novín Bild unikol náročky s cieľom poškodiť dôveru v rámci vlády,“ posťažoval sa v utorok Habeck v televízii ARD.

Nemecká vláda si návrh zákona predtým, ako vstúpi do oficiálneho procesu koordinácie s ostatnými ministerstvami, pokoluje, aby sa interne vyriešili akékoľvek možné budúce zádrhy. Tento postup bol zatiaľ nepriestrelný, dodal Habeck s tým, že práve preto únik nebol náhodný a niekto si ním chcel vydobyť „lacnú taktickú výhodu“.

Únik v súvislosti so zákazom podľa ministra zničil akékoľvek vládne rokovania týkajúce sa interných rozporov v otázkach, ako sú klíma a výdavky. Habeck je preto znepokojený, či vôbec existuje nejaká politická snaha dospieť v rámci zákazu kotlov k akejkoľvek dohode.

V októbri 2025 sa majú v Nemecku konať voľby do Spolkového snemu, a tak podľa ministra netreba prijatie zákazu zbytočne odkladať. „V roku 2025 nás čakajú voľby do Spolkového snemu. Bolo by to veľmi naivné si myslieť, že by vo volebnom roku mohlo dôjsť k schváleniu takéhoto (kontroverzného) zákona,“ domnieva sa Habeck.

Najvyšší predstavitelia vlády by sa mali celú vec pokúsiť urovnať 27. marca v rámci stretnutia predsedov strán a ministrov.