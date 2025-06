Slovensko má talent, nápady aj ambície, ale stále čaká na svojho prvého jednorožca. Tretí ročník podujatia INVESTOR & STARTUP MEETUP ukázal, čo potrebuje Slovensko zmeniť, aby sa domáce startupy presadili na globálnom trhu. V Bratislave sa preto spojili lídri, aby prepojili česko-slovenské startupy s globálnymi investormi a know-how.

Na vlnách Dunaja v Rivers Club sa stretli najvýznamnejší hráči slovenského venture kapitálového ekosystému. Tretí ročník exkluzívneho INVESTOR & STARTUP MEETUP, ktorý organizovali advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS a rodinná kancelária ONE FAMILY OFFICE priniesol zaujímavé postrehy o tom, prečo Slovensko stále nemá svojho technologického jednorožca a čo je potrebné zmeniť.

Talent je, škálovanie chýba

„České a slovenské startupy majú talent aj nápady, ale bez globálnych ambícií a kapitálu sa na svetovom venture capital trhu nepresadia, konštatoval na podujatí Jaroslav Baier, partner pre oblasť venture kapitálu HAVEL & PARTNERS a associated partner ONE FAMILY OFFICE.

Podľa neho by sa Slovensko malo inšpirovať izraelským modelom. „Tam sú technológie strategický pilier celej ekonomiky. Startupy tvoria 20 percent HDP, viac ako polovicu exportu a zamestnávajú státisíce ľudí. A hlavne – nikto sa tam nemôže uspokojiť s lokálnym úspechom, pretože krajina je ešte menšia než Česko. Od prvého dňa mieria na americký trh.“

Príkladom toho, ako môže slovenský startup uspieť na svetovom trhu, je spoločnosť Photoneo, ktorú nedávno kúpila americká Zebra Technologies „Naša seedová investícia bola dva milióny eur. MVP z roku 2016 je do dnešného dňa najpredávanejším produktom,“ hovorí Ivana Žižková, ktorá ako CFO viedla celý komplexný proces predaja.

Photoneo vytvorilo unikátnu technológiu – robotické oko spojené s umelou inteligenciou. „Predstavte si ten scope automatizácie, keď máte zavreté oči, musíte všetko tej ruke povedať a potom tie možnosti, keď sa tie oči otvoria,“ vysvetľuje I. Žižková princíp ich inovatívneho riešenia.

Proces akvizície trval od mája do decembra 2024 a zahŕňal 1 200 due diligence otázok. „Bolo to 10 až 14 hodín denne bez víkendov, bez ničoho. Ale bavilo ma to,“ spomína si I. Žižková na najnáročnejšie obdobie svojej kariéry.

Právne služby ako konkurenčná výhoda

HAVEL & PARTNERS sa pri venture kapitálových transakciách etablovala ako kľúčový hráč nielen na slovenskom, ale aj českom trhu. „Podieľali sme sa na vzniku právnej špecializácie pre oblasť venture kapitálu v Česku a na Slovensku už od roku 2005,“ hovorí riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.

Dnes má HAVEL & PARTNERS šesťdesiat profesionálov zameraných na startupy, technologické skupiny a inovácie. „Tradičný právny servis nestačí. Startupy aj investori dnes hľadajú partnerov, ktorí rozumejú ich biznisu, majú skúsenosť z praxe a zároveň ich dokážu prepojiť s tými správnymi ľuďmi a zdrojmi,“ vysvetľuje J. Baier prístup HAVEL & PARTNERS.

Startupy si často myslia, že im stačí skvelý nápad či produkt, no zakladateľ by mal myslieť na ochranu svojho duševného vlastníctva, hovorí J. Baier. K úspechu je potrebný správne nastavený právny model podľa konkrétneho typu podnikania a sieť užitočných kontaktov. Prvotné investície hľadajú zvyčajne startupy od lokálnych investorov, v ďalších kolách skúšajú šťastie aj v zahraničí. Na to, aby sa stali atraktívni aj pre medzinárodných investorov, musia mať správne vybudovanú korporátnu štruktúru.

Niektoré startupy cielia globálne už od začiatku. „Pri expanzii treba riešiť clá, dane, zamestnávanie v zahraničí aj vhodnú jurisdikciu pre investíciu. My pokrývame právne, daňové aj finančné otázky,“ vysvetľuje J. Baier. „Ak má byť produkt globálny, musí mať aj správne nastavenú holdingovú štruktúru,“ dodáva.

Kancelária pritom nie je len poradcom, ale aj aktívnym investorom. „Vytvorili sme spoločnosť Cornerstone Capital, prostredníctvom ktorej ja osobne spolu s partnermi advokátskej kancelárie investujeme do fondov rizikového kapitálu. V súčasnosti tím Cornerstone Capital kontroluje investície v 12 českých a slovenských fondoch rizikového kapitálu, do ktorých investoval viac ako 2,5 milióna eur,“ povedal J. Havel.

Vďaka týmto investíciám je J. Havel a Cornerstone Capital nepriamym spoluvlastníkom pravdepodobne najväčšieho počtu startupov na Slovensku a v Českej republike ako aj v ďalších krajinách. Ide o približne 150 spoločností, kde majú menšie nepriame podiely vrátane niekoľkých dolárových jednorožcov. Okrem kapitálu prinášajú aj know-how, kontakty a právnu podporu počas celého životného cyklu startupu.

Smart money aj zo zahraničia

Účastníci meetupu sa zhodli, že slovenské startupy potrebujú viac než len peniaze – potrebujú „smart money“. „Kombinácia financií, intelektu a vybudovaných vzťahov môže byť synergicky účinná rovnako ako samotné financie,“ zdôrazňuje J. Baier.

Michal Vanovčan zo Seed Startera Slovenskej sporiteľne, ktorá je partnerom podujatia už tretí rok, spomenul ďalší dôležitý aspekt. „Hľadáme firmy, ktoré majú potenciál rásť a pomôžu udržať talentovaných ľudí na Slovensku. Ale väčšina projektov je ešte vo fáze too early. Aj preto podporujeme podujatia ako INVESTOR & STARTUP MEETUP – je to spôsob, ako spájať ľudí, kapitál a nápady a vytvárať silnejší inovačný ekosystém.“

Seed Starter je venture kapitálový fond Slovenskej sporiteľne, ktorý podporuje startupy v raných fázach – od validácie nápadu cez vstup na trh až po investície. Startupom umožňuje okrem iného realizovať aj pilotné projekty s bankou, vďaka ktorým môžu začínajúce firmy testovať svoje riešenia v reálnom prostredí, získať tak spätnú väzbu a zrýchliť svoj rast.

Z iného uhla pohľadu vidí situáciu Jaroslav Lupták z Neulogy Ventures. „Chceme zakladateľom prinášať vyššiu pridanú hodnotu, a preto sa ako fond musíme špecializovať. Slovenský trh je na to príliš malý. Inovácie nepoznajú hranice a aj tí najlepší slovenskí founderi často pôsobia v USA, Londýne alebo inde v zahraničí.

Zaujímavú alternatívu pre slovenské startupy predstavila na meetupe Zuzana Doležalová z Vienna Business Agency. „Chceme, aby Viedeň bola Bratislave oveľa bližšie. Každoročne dostávame priamo od mesta Viedeň štyridsať miliónov eur, ktoré investujeme do rôznych projektov. Je to príležitosť aj pre slovenských zakladateľov startupov,“ hovorí Z. Doležalová.

Vienna Business Agency má tri piliere – fond na investície, nehnuteľnosti pre kancelárie a showroomy a bezplatné konzultácie. „Ak chcete expandovať do Viedne, napojíme vás, povieme, kde sú networkingové akcie, kde spoznať investorov,“ vysvetľuje možnosti pre slovenských zakladateľov.

Úspešné slovenské startupy majú šancu získať podporu nielen od Vienna Business Agency, ale aj od globálnych venture kapitálových fondov. Najmä do tých v USA investuje aj rodinná kancelária ONE FAMILY OFFICE, ktorá sa podieľala na organizácii tretieho ročníka INVESTOR & STARTUP MEETUP.

Pridanou hodnotou rizikového kapitálu je rýchlosť, s akou dokáže z ničoho vytvoriť obrovskú pridanú hodnotu vo veľmi krátkom čase, svetového šampióna v určitej oblasti. Najvyššie ocenenia a najviac prelomových spoločností vzniká v USA, ktoré ponúkajú rizikovému kapitálu bezkonkurenčný prístup ku kapitálu, talentu a trhovému potenciálu. Na druhej strane Európa zásadne zaostáva, čo je alarmujúce.

Zdroj: MEMO photo agency Ivana Žišková, Photoneo

„Preto svoje investície smerujeme predovšetkým do USA. Spolu s našou spriaznenou rodinnou kanceláriou ONE FAMILY OFFICE máme teraz otvorené dvere k investíciám do amerických globálnych fondov rizikového kapitálu v režime restricted access, ktoré inak nie sú dostupné. Ide v podstate o najvýkonnejšiu triedu aktív na svete," vysvetľuje J. Baier pridanú hodnotu tohto partnerstva.

Len za posledné dva roky Jaroslav Havel spolu s obchodnými partnermi z ONE FAMILY OFFICE investovali viac ako 10 miliónov dolárov do veľkých globálnych fondov rizikového kapitálu, najmä v Silicon Valley.

„Vďaka nášmu pôsobeniu na trhu rizikového kapitálu, našim skúsenostiam a kvalitným kontaktom sa nám darí nadväzovať obchodné partnerstvá, ktoré nakoniec viedli k tomu, že sme ako jediní v strednej a východnej Európe získali pomerne veľkú pozíciu v niekoľkých superúspešných fondoch rizikového kapitálu. Momentálne nemôžem byť konkrétny, keďže sme v záverečnej fáze rokovaní o našej investícii," dodáva J. Havel.

Výzvy slovenského ekosystému

Aké sú hlavné prekážky rozvoja slovenského startupového ekosystému z pohľadu účastníkov meetupu? „Slovensko začína byť veľmi neatraktívne pre founderov z hľadiska daňového a regulačného prostredia,“ upozorňuje J. Lupták, partner Neulogy Ventures.

I. Žižková zo svojej pozície úspešnej CFO dodáva: „Privítala by som fungujúcu ESOP štruktúru. Nerobiť veci ako transakčná daň. Právny systém u nás je taký komplikovaný, že sa to zahraničnému človeku ani nedá vysvetliť.“

Napriek výzvam je na slovenskom trhu aj dôvod na optimizmus. „Máme éru prvých exitov. Investičný cyklus sa ukončuje a úspešné firmy budú produkovať ďalších founderov aj investorov,“ myslí si J. Lupták.

Pomáhajú tomu aj HAVEL & PARTNERS a ONE FAMILY OFFICE, keď pokračujú v budovaní ekosystému, ktorý prepája všetky formy kapitálu – finančný, intelektuálny aj vzťahový. Ich spoločná vízia je jasná – vytvoriť podmienky, aby slovenské startupy mohli konkurovať najlepším na svete.

Juraj Jusko zo SLOVAK INVESTMENT HOLDINGU (SIH) zdôraznil rolu štátneho investičného fondu pri implementácii finančných nástrojov z eurofondov. SIH podporuje slovenské podnikanie primárne cez finančných sprostredkovateľov, no má aj internú kapacitu pre priame investície.

„Nebojme sa nových dobrodružstiev, či už je to na vlnách Dunaja, vo venture kapitáli, alebo kdekoľvek inde. Slovensko má všetky predpoklady na to, aby sa dočkalo svojho prvého jednorožca. Potrebuje len správnu kombináciu talentu, kapitálu a odvahy myslieť globálne od prvého dňa,“ uzatvára partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS J. Baier.

Štefan Petergáč, technologický veterán a zakladateľ firmy DATALAN, na základe svojich skúseností so startupmi investorom odporúča: „Musíte mať vlastníkov startupov, ktorí tomu venujú 300 percent. Je to obrovské množstvo práce, musí tam byť extrémna zainteresovanosť. To je veľmi dôležité. A potom tam musia byť ľudia, ktorí si navzájom rozumejú, lebo ak to tak nie je, tak žiadne podnikanie sa úspechom neskončí.“

Čakanie na globálneho šampióna

Tretí ročník INVESTOR & STARTUP MEETUP-u potvrdil, že technológie sú motorom inovácií a nových príležitostí. HAVEL & PARTNERS a ONE FAMILY OFFICE budú aj naďalej prepájať, inšpirovať a vzdelávať ľudí zo slovenského a českého startupového ekosystému s investormi, ktorí dokážu premeniť ich vízie na realitu.

Podujatie s účasťou významných osobností a podporované partnermi Seed Starter Slovenskej sporiteľne a Vienna Business Agency jasne ukázalo cestu k väčšiemu úspechu a globálnym ambíciám slovenských startupov.

Ako z týchto stretnutí vyplynulo, kľúčom k budúcemu jednorožcovi je synergia, spolupráca, globálne myslenie a predovšetkým odvaha. S podporou správnych partnerov, ako sú HAVEL & PARTNERS a ONE FAMILY OFFICE, sa sen o globálnom šampiónovi môže stať skutočnosťou.