Nemecký minister financií Lars Klingbeil bude na stretnutí so svojím americkým kolegom Scottom Bessentom presadzovať systém kvót na vývoz ocele, ktorý by mal byť súčasťou obchodnej dohody Európskej únie so Spojenými štátmi.

V colnej zmluve ešte nebolo dokončených niekoľko kapitol, poznamenal Klingbeil s tým, že oceľ je obzvlášť dôležitou oblasťou pre nemeckú ekonomiku a pracovné miesta. „Otestujem, aké kroky je americká vláda pripravená podniknúť, a ako by mohlo vyzerať riešenie,“ povedal minister.

Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že Brusel bude s Washingtonom rokovať o oceli so zameraním na kvóty, v rámci ktorých bude možné vyvážať oceľ bez „príliš vysokých“ ciel.

Klingbeil takisto vyzýva na rýchle objasnenie zostávajúcich detailov v obchodnej dohode vrátane energetických investícií.