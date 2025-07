Donald Trump ohlásil minulý víkend „najväčšiu obchodnú dohodu v histórii“. V rámci dohody medzi USA a Európou vyrokoval Biely dom s Európskou komisiou nákup amerických energií v hodnote 750 miliárd dolárov. Počas najbližších troch rokov má EÚ nakúpiť od USA jadrové palivo, ropu a zemný plyn za 250 miliárd dolárov. Najväčšiu váhu má mať export zemného plynu v podobe LNG.

Čísla sú pôsobivé a okrúhle, termíny jasne stanovené, všetko vyzerá jednoducho. Avšak odhliadnuc od skutočnosti, že plyn nenakupuje Európska komisia a nepredáva ho Biely dom, ale súkromné energetické spoločnosti, celý plán naráža na trhovú realitu.

Čísla sú pekné, ale nereálne

Aby EÚ splnila sľub, musela by zdvojnásobiť import amerických energií a americkí naftári a plynári by museli disponovať kapacitami na uspokojenie tohto dopytu. Zároveň by museli mať vôľu vstupovať do tohto biznisu, pretože zatiaľ čo politické nálady (najmä v USA) sa menia veľmi rýchlo, podnikanie v energetike je dlhodobý proces postavený na dôvere, kde sa za chybné rozhodnutia draho platí.

EÚ počas minulého roka importovala energiu v podobe uhlia, ropy a zemného plynu v hodnote približne 440 miliárd dolárov. Z tejto sumy 65 miliárd zaplatila americkým exportérom. Za posledné roky už dovoz z USA výrazne stúpol a dnes USA zabezpečujú polovicu dovozu LNG do EÚ. Išlo o obojstranne výhodný obchod. EÚ diverzifikovala import ropy a zemného plynu, zatiaľ čo USA sa stali najväčším exportérom LNG na svete.

V roku 2021 dominovalo trhu so zemným plynom Rusko. Exportovalo 240 miliárd kubických metrov, pričom väčšina smerovala do Európy. Spojené štáty a Katar, ktoré v tom čase vyvážali 138, resp. 130 miliárd kubických metrov, pôsobili ako hráči druhej ligy.

Zásadný zlom nastal v polovici roka 2021, kedy sa Moskva rozhodla obmedziť dodávky plynu do Európy. To spôsobilo prudký nárast cien, ktoré sa v období od leta 2021 do leta 2022 zvýšili desaťnásobne – z 30 na viac ako 300 eur za megawatthodinu (MWh).

Tento dramatický rast cien plynu sa zároveň premietol aj do cien elektriny a vyvolal najväčšiu energetickú krízu v Európe za posledné desaťročia.

Napriek obavám, že Európa bez ruského plynu zmrzne, sa tak nestalo. Rozhodujúcim faktorom sa stali USA a ich skvapalnený zemný plyn (LNG). Kým v rokoch 2018 až 2021 USA vyvážali do Európy približne 15 miliónov ton ročne, od roku 2022 už ide o 55 miliónov ton ročne.

V prepočte na kubické metre to znamenalo, že už v roku 2022 sa USA stali svetovou jednotkou v exporte zemného plynu, aj keď Katar zostal najväčším vývozcom LNG. Od roku 2023 však USA dominujú aj v tomto segmente. Príjmy amerických spoločností rástli niekoľkonásobne, a to nielen v dôsledku vyššieho objemu vývozu, ale aj rekordne vysokých cien.

V roku 2020 dosahovali príjmy amerických firiem z exportu LNG 13 miliárd dolárov. O dva roky neskôr, v roku 2022, už boli triapolnásobne vyššie. Väčšina exportu smerovala do Európy, ktorá odobrala 66 percent plynu, zatiaľ čo zvyšok smeroval najmä do Ázie, ktorá odoberala 26 percent.

Potom však nastal ďalší zlom. Na vidieku aj v mestách sa vo veľkom začali inštalovať obnoviteľné zdroje energie, najmä solárne panely a tepelné čerpadlá. Prebieha tlak na zníženie celkovej spotreby energie a zvýšenie efektivity jej využívania.

Trh má väčší vplyv ako politika