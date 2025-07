Vyjednávači Európskej únie a Spojených štátov naďalej pracujú na spoločnom vyhlásení, ktoré má sumarizovať colnú dohodu.

Základné 15-percentné clo sa bude vzťahovať na približne 70 percent tovarov dovážaných z EÚ do USA.

„Loptička je na americkej strane ihriska. Spojené štáty sa k niečomu zaviazali, takže očakávame, že to uvedú do praxe,“ povedal hovorca Európskej komisie pre obchod Olof Gill. Čaká sa najmä na to, kedy prezident Donald Trump rozhodnutie o clách predstaví vo forme výkonného nariadenia.