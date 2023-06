Nemecko potichu ustupuje od cieľa mať do roku 2030 milión nabíjacích staníc pre elektrické autá na uliciach a v supermarketoch. Ukazuje sa, že ľudia uprednostňujú nabíjanie doma. Vládny cieľ bol stanovený v roku 2021 ako súčasť zmluvy vládnej koalície, no neodráža technologický pokrok, píše Bloomberg. Štát by teraz riskoval, že postaví verejné nabíjačky, ktoré sa budú málo využívať.



Dnes má Nemecko približne 85-tisíc verejne prístupných nabíjacích staníc a takmer pätina z nich je klasifikovaná ako rýchlonabíjacie stanice. Stále viac vodičov v najväčšej európskej ekonomike však používa domáce nabíjačky. To vláda neočakávala. Hovorca ministerstva dopravy oznámil, že platí to, na čom sa vláda dohodla, ale zdroje z prostredia exekutívy uviedli, že sa plán nebude presadzovať.

Analytik nabíjacej infraštruktúry Ryan Fisher pre BloombergNEF povedal, že Nemecko bude do konca desaťročia potrebovať približne 450-tisíc nabíjacích bodov. Milión by bol podľa neho príliš veľa.

Chybné predpoklady

Pôvodný nemecký cieľ vychádzal zo štúdie z roku 2020, do ktorej sa zapojili relevantní hráči z automobilového priemyslu, energetiky, vedy a politiky. Správa uvádzala potrebu jedného milióna nabíjacích miest len v jednom zo štyroch scenárov. Boli však aj verzie, že Nemecko bude potrebovať iba 440- až 843-tisíc verejných nabíjacích staníc.

„Cieľ nezohľadňuje enormný vývoj v tejto oblasti, a preto je technologicky zastaraný,“ povedala predsedníčka energetickej lobistickej skupiny BDEW Kerstin Andreae, ktorá sa na tejto štúdii spolupodieľala.



Nemecké ministerstvo hospodárstva odmietlo záležitosť komentovať a odkázalo na ministerstvo dopravy, ktoré trvá na tom, že „nemecká vláda sa drží cieľa z koaličnej dohody“.