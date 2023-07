Banky pracujúce na globálnych štandardoch započítavania emisií uhlíka pri predaji dlhopisov alebo akcií hlasovali za vylúčenie väčšiny týchto emisií z ich vlastnej uhlíkovej stopy, uvádzajú zdroje agentúry Reuters. Plnú zodpovednosť však odmietajú prevziať.



Plán, ktorý pracovná skupina odsúhlasila začiatkom tohto mesiaca, stanovuje vylúčiť dve tretiny emisií spojených s ich podnikaním na kapitálových trhoch. Ak by sa toto rozhodnutie potvrdilo, postavilo by to banky proti ekologickým aktivistom, z ktorých mnohí tvrdia, že bankový sektor by mal prevziať plnú zodpovednosť za emisie generované činnosťami financovanými prostredníctvom dlhopisov a predaja akcií, ako sa to už robí v prípade úverov.



Podľa environmentálnej skupiny Sierra Club takmer polovica z financií v rokoch 2016 až 2022 poskytnutých šiestimi najväčšími americkými bankami pre špičkové spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá pochádzala z kapitálových trhov a nie z priamych pôžičiek.

To, ako sa bude ďalej postupovať v prípad emisií, ovplyvní ciele najväčších bánk stať sa uhlíkovo neutrálnymi. Zaviazali sa totiž, že do roku 2050 znížia svoje čisté emisie na nulu, a stanovili si predbežné ciele na toto desaťročie.



Banky pôsobiace na veľkých kapitálových trhoch tvrdia, že by mali prevziať zodpovednosť len za 33 percent emisií týkajúcich sa kapitálových trhov, pretože nemajú kontrolu nad dlžníkmi, ako je to v prípade úverov. Prevzatie zodpovednosti za 100 percent emisií by podľa nich viedlo k dvojitému započítaniu vo finančnom systéme, pretože investori do dlhopisov a akcií budú zároveň samostatne účtovať niektoré emisie generované finančnými činnosťami vo svojom vlastnom balíku uhlíkovej stopy.



Členmi pracovnej skupiny bánk sú zástupcovia Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, Citigroup, HSBC, BNP Paribas, NatWest a Standard Chartered. Takmer všetky odmietli záležitosť komentovať, okrem dvoch.



Hovorca Barclays uviedol, že banka podporuje stanovenie noriem pre emisie a ďalej sa k tomu nebude vyjadrovať. Hovorca Standard Chartered uviedol, že banka je spokojná s akýmkoľvek prahom započítania emisií a odmietol to ďalej komentovať.