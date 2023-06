Výmera lesov sa na Slovensku dlhodobo zvyšuje, no lesy ubúdajú. Nejde pritom o žiadne protirečenie. V pozadí tohto paradoxu sú dve rozdielne kritériá. Jedno hodnotí výmeru lesných pozemkov, ktoré v katastri figurujú ako lesné pozemky. Druhé sleduje rozlohu reálnych lesných porastov.

Podľa ministerstva pôdohospodárstva na Slovensku k odlesňovaniu nedochádza. V stanovisku, ktoré TRENDU poskytlo ešte počas mandátu ministra Samuela Vlčana, sa uvádza, že výmera lesných pozemkov a porastov sa za posledných 30 rokov mierne zvyšovala, a to priemerne o tisíc hektárov ročne. V roku 2021 mala porastová plocha lesa rozlohu 1,95 milióna hektárov.

Toto kritérium však neberie do úvahy, či ide o pozemok, na ktorom sa lesný porast reálne nachádza. Do tejto výmery sa totiž počíta napríklad aj vyrúbaný les, nezávisle od toho, či bol vyrúbaný kvôli následkom kalamity alebo v rámci hospodárskej ťažby. Lesnatosť ako podiel výmery lesných pozemkov na celkovom území dosiahla v roku 2021 na Slovensku 41 percent a je to podľa ministerstva najvyššie číslo za posledných sto rokov.

Satelity odhalili úbytok

Toľko dobré správy. Sú tu však aj horšie. Inštitút environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR totiž analyzoval satelitné snímky portálu Global Forest Watch a údaje z nich vyplývajúce. Do úvahy nebral evidenciu v katastri. Zistil, že za prvých 20 rokov 21. storočia ubúdalo na Slovensku priemerne 0,46 percenta lesa ročne. Tempo bolo pritom v národných parkoch paradoxne rýchlejšie ako na ostatnom území. V rokoch 2017 až 2020 utrpeli parky priemernú stratu lesa 0,56 percent ročne.